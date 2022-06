Ángel Mendieta le hizo frente a la pandemia cantando en confiterías

27/06/2022 - 22:23 La Banda

Los artistas callejeros, entre tantos otros referentes del quehacer cultural formal e informal de La Banda, fueron los que recibieron el impacto más fuerte.

El no poder salir a la calle a buscarse el sustento diario profundizó en las necesidades elementales de estos creadores.

Pero con el paulatino regreso a la presencialidad, y con todos los cuidados del caso, lograron reinsertarse en el circuito comercial, generando una notoria presencia de músicos que ofrecían ûaún lo siguen haciendo- su canto en restaurantes o bares de la ciudad.

Ángel Baldomero Mendieta se presenta como “cantor callejero no sin antes decir que soy artista plástico”.

Él es solo un ejemplo de quienes tuvieron que reinventarse para lograr zafar de la situación, de sortear los obstáculos del momento.

“Muchos años ejercí en La Banda como artista plástico. Todos los comercios me conocen por los murales, las letras, los pasacalles. Como hay poco trabajo me he dedicado a componer, Tengo registrados varios temas en Sadaic. Me han grabado varios artistas famosos algunas de mis canciones, pero a mí me gusta el arte callejero. Yo amo esto. Aunque no recibiera un peso, me encantaría a mí que me dejen cantar.”, dijo.

Todos los días, Mendieta ofrece un variado repertorio. “Tengo todos los ritmos en mi cabeza”, consignó quien, guitarra en mano, interpreta baladas, tangos y jazz. Luego, deja un pequeño sobre en las mesas para que la gente colabore a voluntad. Y, así como él, varios.