El intendente Nediani acompañó a los Carabajal en el lanzamiento de "La Semana Carabajal"

21/07/2022 - 00:29 La Banda

Con la presencia del intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, a través de una conferencia de prensa que estuvo a cargo de los artistas "Musha", "Cuti", "Edy" y "Chaca" Carabajal, desarrollada en el tradicional patio de la familia oriunda del barrio Los Lagos, se anunciaron las actividades de "La semana Carabajal" en el marco de la tradicional celebración de "El cumpleaños de la abuela Carabajal".

En la ocasión, se destacó que los festejos folclóricos se desarrollarán con el auspicio y la colaboración de la Dirección de Turismo de Municipalidad de La Banda.

Las actividades se realizarán en el curso del próximo mes de agosto, desde el jueves 11, y culminarán el domingo 14 con la gran fiesta por el cumpleaños de doña María Luisa Paz de Carabajal.

Mensaje

Por su parte, el intendente Nediani agradeció a la familia por el recibimiento y expresó: "Es un honor para mí compartir y como intendente, tener la posibilidad de participar y acompañarlos en esta conferencia de prensa para anticipar el próximo cumpleaños de la abuela Carabajal".

Con respecto al proyecto "La semana Carabajal", presentado en la municipalidad por "Chaca" Carabajal con sus hijos, amplió el jefe comunal bandeño: "No dudé un segundo cuando me llevaron la propuesta porque nosotros, desde el gobierno municipal, queremos darle esa impronta. No solamente hablar de lo que venimos haciendo en materia de salud, educación, en prevención, en obras públicas sino también hablar de nuestra cultura que es muy rica, nuestro turismo y hablar de alguna manera de un circuito que tenga que ver con la expresión musical, cultural, turística y religiosa".

Esfuerzo mancomunado

Al mismo tiempo, se mostró "muy agradecido eternamente a la familia Carabajal y Dios quiera, podamos seguir trabajando juntos. Queremos seguir profundizando la cultura y distribuirla por todo el mundo como tiene que ser", concluyó Nediani.

Cabe destacar que el jefe comunal estuvo acompañado por el concejal, Gabriel Santillán; la Subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo; la directora de Turismo, María Graciela Rosales; la secretaria y el subsecretario de Gobierno, Claudia Acuña y Diego Juárez; y la diputada provincial, Mariana Morales.