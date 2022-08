Destacan la intervención de Fauna para proteger Los Quiroga

30/08/2022 - 23:23 La Banda

Los integrantes de COA Kakuy, grupo de observadores de aves de Santiago del Estero, expresaron su satisfacción por la respuesta de la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia, que decidió abrir una investigación sumaria, entre otras repercusiones que tuvo la publicación del diario EL LIBERAL sobre la presencia de cazadores en la zona de Los Quiroga, haciendo disparos contra fauna nativa, especies exóticas y en peligro de extinción, además de poner en riesgo la seguridad de pobladores que viven en las cercanías.

José Navarro, coordinador de COA Kakuy, comentó al diario: “La gente de la plataforma eBird mandó felicitaciones por lo que estamos haciendo. Ellos conocieron la laguna cuando vinieron a ver el pato Media Luna (EL LIBERAL 19/8/2018). Gente de Córdoba y de los Clubes de observación de distintos puntos de país, les mandaron mensajes a mis compañeros” destacando dicho accionar.

Al respecto, detalló algunas de las ONG que brindaron su apoyo: “Son de COA Calamuchita (Córdoba), COA Tucán (Salta), COA Zorzal Colorado (Lanús Buenos Aires), COA Necochea”.

“Algo que quería agregar es que hubo gente que se interesó en participar en el COA con toda esta repercusión que hubo y que no soy solo yo. Hoy me toca ser el coordinador, pero tengo mis compañeros del COA que también participan en todas las actividades, ya sea de salir a observar y comprometerse con los sitios que visitan y hacer educación ambiental. Sin ellos no se podría realizar todo esto”, expresó Navarro.

El conservacionista coincidió en que la cacería no es ilegal, pero hay ciertas precauciones que se deben tomar para evitar daños insalvables: “Con solo seguir las normas establecidas por las leyes que rigen la Fauna, ya se estarían salvando muchas especies”.

En el final, también rescató una muy positiva repercusión de lo actuado hasta ahora: “Me contactó una maestra rural del departamento Banda, queriéndose unir al COA y poder inculcarles a sus chicos esta conciencia ambiental”, cerró Navarro.