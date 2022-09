Bomberos bandeños combaten seis a ocho incendios por día

11/09/2022 - 23:25 La Banda

El Cuartel de Bomberos Voluntarios La Banda transita su cuarto mes de trabajo a destajo contra las condiciones climáticas adversas por la época típicamente seca y ventosa del año, con hasta 8 salidas por día a tratar de sofocar incendios de todo tipo: rurales, de pastizales, en viviendas, instalaciones comerciales o productivas o de terrenos baldíos.

También se queman espacios que los mismos vecinos transforman en basurales, por lo que la batalla también es contra la inconscien- cia e irresponsabilidad de personas desaprensivas que todos los años producen daños cuantiosos cuando el fuego escapa de control y se expande peligrosamente hacia bienes y zonas pobladas en general.

Al respecto, el jefe de BBVV La Banda, comandante mayor Luis Tévez, señaló: “Los incendios empezaron a partir de junio. A veces tenemos que salir a combatir seis incendios por día, a veces ocho”.

Incluso ayer mismo, cuando respondía las preguntas de EL LIBERAL ya habían tenido que intervenir para extinguir un incendio en una casa de familia: “Tuvimos que atender un incendio en una vivienda en el barrio 25 de Mayo”. De todas maneras, expresó algo de alivio: “Hoy (por ayer), al menos aparentemente, no va a ser tanto, porque no hay tanto viento”, principal factor que junto a la notable sequedad ambiental y de la vegetación, favorecen el vertiginoso avance y descontrol de estos siniestros.









CONSEJOS PARA EVITAR TRAGEDIAS

Instan a vecinos a no prender fuego y limpiar sus predios

Tras intervenir en una gran cantidad de incendios en los últimos meses, los Bomberos Voluntarios La Banda instaron a los vecinos a no prender fuego basura ni quemar pastizales, ya que suelen descontrolarse con mucha facilidad por los vientos y la sequedad ambiental y vegetal. Desde BBVV aconsejan no prender fuego pastizales, porque es muy peligroso. “El viento favorece la rápida expansión de las llamas y muchas veces pueden afectar a las personas. Para evitar esta situación, pedimos a los vecinos que mantengan limpia su casa, por lo menos 60 metros a la redonda no deben tener ningún tipo de pastizal”, explicaron. Asimismo instaron a los vecinos de la ciudad de La Banda y a los pobladores de localidades y parajes de zonas rurales vecinas, tomar en cuenta las recomendaciones para evitar los incendios y prevenir males mayores.