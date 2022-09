Armando Santillán, obrero del folclore bandeño

15/09/2022 - 21:20 La Banda

Por Miguel Coria

Locutor y conductor

La Banda es propietaria de un terreno que desde tiempos lejanos se cultivó y se construyó un legado folclórico, con una base resistente y vigorosa donde el pasado y presente habitan proyectándose hacia un futuro en forma constante.

En ese solar se erigieron diferentes familias que por generaciones han mantenido esa heredad y nutrieron la identidad de este pueblo cantor y poeta.

La familia Santillán es una de ellas. Hicieron de su arte un hecho cotidiano, intimo, hasta que un día decidieron saltar a ese otro peldaño y convertirse en profesionales incorporándose al canto folclórico con una sentida expresividad en sus voces.

Así fueron los comienzos de Los Hermanos Santillán, aquel recordado trío que irrumpió con sus matices musicales en plena década del sesenta. Marcelo, Ernesto y Mario al comienzo. Al poco tiempo Marcelo abandona el grupo e ingresa el “Shusco” de la familia, Armando, con tan solo dieciséis años y muchos sueños.

Ese fue el bautismo musical de Armando Santillán, y a lo largo del tiempo ha permanecido y ha sostenido su vocación que fue inspiración de sus ancestros y a la vez lo ha proyectado hacia sus hijos que han aprendido de el a ser un obrero de ese arte.

Armando Santillán nació en La Banda, en el barrio Villa Raquel, donde todavía habita para no desprenderse de ese lugar a donde sus padres y abuelos edificaron ese nativismo perdurable.

Con Los Santillán por esos años logran editar un disco LP a través del sello Diapason, a donde amontonaron canciones que hoy son joyas de nuestro patrimonio musical; ya en los años setenta recorren los escenarios santiagueños actuando en peñas y en los principales festivales de la provincia, dejando su particular estilo y exponiendo un apego a lo autóctono con mucha humildad y esa visión de reflejar la belleza del canto nativo.

Sus hermanos Mario y Ernesto tenían su trabajo diario y ello muchas veces no les permitía recorrer con el tío la huella del canto. Armando en muchas oportunidades integró otras agrupaciones folclóricas bandeñas -Las Voces de Hoy por ejemplo- para no perder el hilo y seguir haciendo lo que más le gusta, cantar, porque hasta hoy no ha perdido esa fortaleza y esas ganas de seguir el camino, encendiendo nostalgias y persiguiendo la luz del canto folclórico.

En los años ochenta uno de sus hermanos (Mario) decidió apartarse del grupo por razones laborales, allí se integro al cantautor bandeño Alberto Farías; con esa formación mantuvieron su vigencia y se expandieron por escenarios fuera de las fronteras santiagueñas. Provincias como el Chaco, Tucumán, Buenos Aires y el sur del país conocen su nombre y su arte.

La inclusión de Armandito

Con el fallecimiento de Ernesto, Armando ingresa en un reposo debido a la congoja por la pérdida de su hermano, su compañero de andadas, pero con el tiempo vuelve a renacer en su corazón golpeado esa energía para seguir el sendero marcado por la música y el canto.

Apoyado por su linaje, por su gente y su hijo Armandito, de quien fue su mentor y maestro desde los cuatro años, comienza una carrera en solitario forjada por años de recorrer escenarios y recibir la calidez de su público, de sus amigos, porque fue un gran sembrador de esa semilla, es por ello que hasta hoy sigue cosechando amistad y aplausos, esos valores que para un artista con una larga trayectoria en el folclore santiagueño es el alimento y el empuje para seguir adelante.

Armando Santillán-“Andito” para los amigos-es un obrero del folclore bandeño. Su talento, sabiduría y prestigio lo edifico ladrillo tras ladrillo a través de los años. Ni siquiera el impedimento originado por su salud lo mantiene quieto, sigue andando, sigue enseñando, dando el ejemplo a las nuevas generaciones de folcloristas santiagueños que no existe nada que pueda obstruir ese sentimiento cuando se ha elegido el destino del canto y la música de nuestra tierra.

Ha recibido merecidas distinciones y homenajes. Fundó una familia a la cual educó con el respeto y el amor a las raíces de este pueblo, de esta ciudad que hoy lo erige como una de las grandes personalidades de la cultura popular.