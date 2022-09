“Soy un vecino más, que piensa, siente y ama La Banda, y quiere lo mejor para ella”, dijo el intendente

15/09/2022 - 21:27 La Banda

El intendente de La Banda expresó: “Mi propuesta fue la de realizar muchas obras de infraestructura básica, y también de cercanía y de estrechar vínculos con el vecino. Esto viene a cuenta de que estuvimos aislados dos años por la pandemia, y empezamos a perder de vista la realidad. Ahí pierde uno la conducción y el rumbo. Yo me siento un empleado municipal más. Quiero y les digo a los empleados, siempre, que no me vean como un intendente, sino como compañero. Yo ya estuve donde están hoy, sé lo que sienten y necesitan.

A los vecinos les decía que también vean en mí a un vecino, con las mismas necesidades, que también piensa, siente y ama la ciudad, y quiere lo mejor para ella. Me acerco, converso, pregunto al vecino qué le parece, y lo invito a trabajar juntos por la ciudad que soñamos con obras gestadas en conjunto entre el vecino y el municipio”.

Sobre el cumpleaños de La Banda, manifestó: “Hay una actividad económica que tiene un retorno

. En el país, el 75% de la economía se mueve con las pequeñas empresas, y eso genera cada una de estas fiestas. Además, sirve de mucho para darles trabajo a los artistas. Hemos comenzado el 27 de agosto con las actividades, y a partir de allí, hemos trabajado con clases de danza gratuitas en plaza Belgrano, con profesores del municipio. El 5, que fue el Día del Inmigrante, participaron muchos niños.

El tren de Fernández a La Banda es muy importante. Este municipio de puertas abiertas se vincula con asociaciones culturales, deportivas, religiosas y demás. Hay muchos artistas que quieren participar, y ni siquiera nos hablaron de cuánto quieren cobrar; quieren ser parte primero. Hay que celebrar los cumpleaños, la vida, pese a las dificultades que hay en el país. Aparte, no gastamos lo que no tenemos.

Este 110º aniversario llega luego de que el 16 de septiembre de 1912, la provincia la declarara “ciudad de La Banda”. Hay que honrar también la vida, y se lo hace reconociendo a todas aquellas personalidades de la cultura, como don Domingo Bravo, personas que hicieron tanto por nosotros. Y algo de eso les estamos devolviendo”.

Por último, agregó: “Hemos crecido en educación, salud, obras, servicios y proyectamos muchas más para beneficio de todos. Siempre buscando igualdad de oportunidad, impulsando el trabajo independiente y emprendedor, como también de brindar herramientas de capacitación y apoyo a los jóvenes bandeños”.