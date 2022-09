Alumnos de la Escuela N° 45, de Los Quiroga, recorrieron Santiago en una experiencia recreativa y de aprendizaje

16/09/2022 - 00:17 La Banda

Un contingente de alumnos de la Escuela N° 45 Leopoldo Lugones de la localidad de Los Quiroga, departamento Banda, pudo realizar una excursión didáctica y recreativa, que permitió a los chicos conocer distintos lugares representativos de la ciudad Capital, como parte del proyecto “Conociendo la Madre de Ciudades”.

El viaje se hizo posible gracias a la colaboración de la Comisión Municipal de Los Quiroga, a cargo de Ariel Jiménez, quien dispuso cubrir los gastos de transporte como parte de las acciones que se llevan adelante para acompañar las actividades de las instituciones educativas de la zona, que son favor del crecimiento de los chicos en su proceso de aprendizaje.

Pudieron vivir esta experiencia los alumnos de primer grado A y C, segundo B y C, y de tercer grado A, B y C, quienes estuvieron acompañados por los docentes Patricia Paz, Rodrigo Tijera, Déborah Banegas, Carlos Quiroga, Gabriela Gómez, Natalia Médica, Elizabeth Murdoch, Darío Vásquez, Pablo Patamia y Laura Buffa.

Pudieron recorrer el Centro Cultural del Bicentenario, el Estadio Único “Madre de Ciudades” y El Domo “Es importante colaborar con la formación de nuestros niños y que ellos puedan conocer un poco más de su entorno, distintos lugares de nuestra provincia, su patrimonio histórico, cultural, deportivo y turístico,”, dijo Ariel Jiménez.