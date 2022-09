Benefician con descuentos a más de 50 puesteros del Mercado Unión

19/09/2022 - 22:43 La Banda

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la ciudad de La Banda brindó descuentos en las tasas a puesteros del Mercado Unión que se mantuvieron al día en el pago de sus tasas e impuestos municipales durante el período de mayores restricciones a causa de la pandemia de coronavirus.

El intendente Roger Nediani entregó certificados de reconocimiento a algunos de los más de 50 puesteros que cumplieron con sus responsabilidades tributarias durante las restricciones comerciales impuestas durante el período de confinamiento.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Palacio Municipal, estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos, Cristian Mendoza; la directora del Mercado Unión, Teresa Lobos y el director de Rentas Municipal, Javier Alexandro.





Reconocimiento

En la oportunidad, Javier Alexandro, señaló: “Quisimos brindar un reconocimiento a los puesteros que se mantuvieron al día con los pagos de las tasas cumpliendo en tiempo y forma, que es algo de destacar, más durante el período de pandemia pues al tratarse de trabajadores de una actividad no esencial no les estaba permitido trabajar, en virtud de esto, a pesar de haber sido beneficiados con una condonación por el período en el que no estuvieron activos”.

Agregó: “Por lo que el intendente ha decidido otorgarles un beneficio impositivo especial a períodos futuros las tasas que han entrado dentro de la condonación. Debido a esto, los puesteros podrán tener la tranquilidad de que no tendrán que pagar esa carga impositiva el año que viene”.