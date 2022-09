Informaron los ganadores del sorteo por el Día del Estudiante

23/09/2022 - 21:39 La Banda

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección de la Juventud realizó el sorteo de importantes premios entre los estudiantes que participaron de la iniciativa impulsada en el mes aniversario de la ciudad.

Participaron del sorteo los recientemente elegidos "Representantes de la ciudad", Nahiara Grimaldi y Lucas Becker; la presencia de la directora de la Juventud, Florencia Ledesma; la escribana municipal, María Laura Tula Rizo, y miembros de la Subsecretaría de Comunicación.

Los ganadores de la ropa deportiva fueron: Diana Carolina (Escuela Técnica N°6); Luján Luisana Gorosito (Escuela Dr. Carlos Coronel 446), Ángel Agustín Soria (Cens N°4), Aldana Antonella Almaraz (Escuela Técnica N° 2), Priscila Valentina Toledo (ET N° 6), Gabriel Alejandro Arce (ET N°6), Esteban Ulises Fernández (ET N° 2), Morena Noriega (ET N° 6), Luisana Milagros Solange Torres (Escuela Manuel Laínez N° 409), Mónica Celina Lazzarone (Colegio Santiago Apóstol). Y lentes para bicicleta son: Julio César Enríquez Figueroa, Franco Nahuel Salvatierra y Renata Reinoso.

Los auriculares inalámbricos son para Sebastián Argañaraz (ET N° 6), Verónica Izetta (Escuela de Capacitación N° 31), Constanza Nerea Navarrete (Escuela Normal Banda, ENB), Cecilia Milagros Torres (Unse).

Las tablets para: Bárbara Gutiérrez (Colegio Santiago Apóstol), Nahiara Ortiz (ET N° 2, Nahuel Coria (Colegio Secundario Banda), Eduardo Maximiliano (ET N° 6) y Alejandra Tucznio (ENB). Un casco de bici para Ángel Medina (ET N° 2).

Una bicicleta rodado 29 para Ángela Xiomara Álvarez (ENB) y una bicicleta rodado 29 y un casco Abigail Díaz (ET N° 6).

Los ganadores podrán retirar sus premios el lunes a las 10 con su documento de identidad en el Palacio Municipal.