Ediles analizarán incorporar al organigrama municipal al sector correspondiente al Bº El Rincón

24/09/2022 - 23:32 La Banda

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda convoca a sesión ordinaria para el martes 27 a las 10, para tratar, entre otras iniciativas, un proyecto de ordenanza, se busca incorporar al organigrama municipal (de todas sus áreas operativas) al barrio ubicado en el sector norte de la ciudad, conocido catastralmente como El Rincón.

A su vez, el orden del día presenta un despacho de la Comisión de Moralidad y Cultura para expresar su reconocimiento a Melina Luján “La Chispita” Martínez, por su carrera amateur en la práctica y competencia en el boxeo.

Y mediante sendos despachos de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se analizarán proyectos de Com u n i c a c i ó n , p a r a s o - licitar al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la posibilidad de construir veredas sobre calle Cejolao; reparación de calzada en calle Vicente López en acceso a Av. Belgrano; reparación de calzada y obras complementarias sobre cauce, depresión o badén ubicado en calle África del B° San Javier; campaña de información y concientización sobre sanidad e higiene para el mantenimiento de desagües pluviales; tareas de limpieza, deslame, mantenimiento y reacondicionamiento de desagües pluviales.

También otros proy e c t o s d e C o m u n i c a - ción, para pedir al DEM pavimentación de calle Constitución desde Magallanes hasta Alberdi; cordón cuneta, base estabilizada y abovedado de calle Valentín Alsina; perfilado, nivelación y abovedado de calle Fernández del B° San Fernando; perfilado, nivelación y abovedado de calle Francisco Madero del B° Constitución; y un último por perfilado, nivelación y abovedado de calle Salvador M. Pita del B° ex San Carlos.