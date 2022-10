Gran velada profesional de box en el Coliseo

09/10/2022 - 23:07 La Banda

La Municipalidad de la Banda invitó a la comunidad a participar de una súper velada profesional de box en apoyo a las actividades deportivas en la ciudad.

La misma se llevará a cabo el viernes 14, en el estadio Coliseo ubicado en Alberdi y Domingo Matienzo.

En la oportunidad, se disputaran tres combates amateurs de primer nivel y tres profesionales de triple fondo que enfrentaran a Sergio el “Baby” Rosales vs. Miguel “El Chuqui “Correa, Iván “El terrible “Cisneros vs. Román “La Cobra” Gorjon, José “Cloroformo” Acevedo vs. Nazareno “Malevo” Comán.

Esta disciplina deportiva tiene un gran arraigo en la “Cuna de Poetas y Cantores”, desde donde salieron grandes pugilistas.