En la ciudad de La Banda fue consagrada ayer la segunda pareja de matrimonio igualitario

11/11/2022 - 21:57 La Banda

En una jornada especial, se consagró al segundo matrimonio igualitario en La Banda, con la unión civil del bandeño Nahuel Maidana y el rosarino Julián Oviedo.

De 29 años, Nahuel y Julián se conocieron en Rosario, Santa Fe, y desde entonces construyen un vínculo que los trajo hasta el Registro Civil de La Banda, donde ayer a la mañana dieron el sí, para iniciar formalmente su proyecto de vida en común, que por el momento prevé conseguir una casa para formar su hogar, seguir capacitándose y conseguir empleo, que hasta el momento no lograron, creen que debido a cierta discriminación o prejuicios que no les ha permitido demostrar sus capacidades.

Sobre su historia en común, Nahuel contó: "Yo soy de La Banda y mi marido es de Rosario. Yo me he ido en plena pandemia a Rosario y nos conocimos ahí". Julián completa: "En noviembre del año pasado, vine por primera vez a conocer Santiago del Estero y a la familia". Retoma Nahuel: "A él le ha gustado un montón aquí, y en febrero vinimos a vivir acá, y me pidió matrimonio el 4 de septiembre".

"Decidimos poner fecha, nos queríamos casar primero, pero bueno, no íbamos a tener tiempo. Elegimos hacer algo muy privado porque si no tengo que invitar a todo Santiago, más Rosario, Córdoba, Tucumán", por la gran cantidad de amigos, conocidos y familia que tienen.

Así llegaron al gran día. Sobre la ceremonia de ayer, Nahuel describió: "Ha sido algo muy lindo, no pensábamos que iba a haber tanta gente. En el centro nos paraban un montón de personas, nos sacaban fotos, de todo".

Fueron sus testigos Lidia Ovejero, Amalia Argañaraz, Blanca Contreras y Shirley.

"Ahora vamos a hacer los papeles para pedir una vivienda en el IPVU y seguir la vida", contó Nahuel, en tanto que Julián, quien tiene estudios administrativos con especialidad en gestión contable, planea conseguir un empleo, además de contar con el título de técnico en electromecánica.