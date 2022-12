Se realizará la Primera Expo Multimarca de Autos y Motos

06/12/2022 - 22:28 La Banda

Con el acompañamiento del gobierno municipal, el próximo viernes desde las 19 se realizará la 1ª Expo Multimarca de Autos y Motos de la ciudad de La Banda, en el Patinódromo Municipal situado sobre avenida San Martín.

Así lo anunció ayer la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, en conferencia de prensa donde también estuvieron presentes autoridades municipales de las áreas de Deportes y Turismo y los organizadores de esta actividad.

La directora de Turismo, Graciela Rosales, destacó: "La exposición tendrá un fin solidario, si bien la entrada será libre y gratuita, se solicita la donación de alimentos no perecederos que serán entregados a comedores y merenderos de la ciudad".

Por su parte, Mario Abdala de la agrupación "Amigos del 12", explicó: "Estamos organizando esta exposición en la ciudad de La Banda para concretar un encuentro multimarca e invitar a todos aquellos que tengan su auto y lo quieran mostrar, no importa que sea particular y no pertenezca a ningún club. El objetivo es colaborar con los comedores y merenderos de la ciudad, será la primera Expo que se realice en La Banda, por eso quiero agradecer a los compañeros que nos apoyan y al municipio que nos acompañará en esta primera experiencia".

Invitación

Asimismo, en representación del Club Fana Falcon, Cristian Zoto, agregó lo siguiente: "Este es un evento que se organiza comúnmente por gente amante de los fierros, es una invitación abierta a toda la comunidad y esperamos la participación de gente que tenga autos y motos que quieran acercarse y exhibir sus rodados en un marco solidario. Quienes deseen participar deben comunicarse al 3855189231".

En el encuentro el público podrá apreciar vehículos de diferentes marcas como autos Torino, Cupé Fuego, Falcon, estancieras, rastrojeras y motos como Twister, Tornado y motos antiguas.