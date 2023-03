La Banda: Municipio y provincia refuerzan conceptos de prevención sobre la peligrosa infección del dengue

02/03/2023 - 00:38 La Banda

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, participó de una importante reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, con el objetivo de coordinar acciones de prevención de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.

Dicha reunión fue encabezada por la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, junto al subsecretario de Salud, Dr. César Monti; además de los secretarios municipales de Salud, Dr. César Scabuzzo; de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani; de Servicios Públicos, Cristian Mendoza, y de Comunicación, Fernanda Raschi; y los directores de Salud, Dr. Antonio Palomo; y del Centro de Salud Integral de Las Termas, Dr. Luis Martínez.

Además, participaron los directores de APS, Dra. Martha Tarchini; de Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán; de Salud del Interior, Dra. Graciela Alzogaray; de Atención Médica, Dr. Oscar Gallardo; de Enfermedades Transmisible por Vectores, Sandra Seu; la referente de la Secretaría Técnica de Epidemiología, Dra. Florencia Coronel; el Dr. Oscar Ledesma Patiño, asesor en Enfermedades Transmisibles por Vectores; el Dr. Marcelo Ovejero, jefe de Laboratorio en Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos (Ceamm).

Se puso énfasis en que la principal prevención radica en evitar el contacto con esta especie de mosquito y proteger el cuerpo y la piel de sus picaduras. No se debe perder de eje que lo más importante es evitar la proliferación de mosquitos. La fumigación está indicada solo en situación de brote y sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, pero no es suficiente para controlar la misma si no se controlan sus criaderos.

Por su parte, Nediani dijo: "Quiero agradecer a la ministra Nassif y al subsecretario Monti, como también a todas las autoridades que estuvieron presentes en esta reunión, en la cual estuvimos dialogando sobre esta problemática que continúa afectando a la población".

Desmalezan en diferentes

sectores de la ciudad

La Secretaría de Servicios Públicos desmaleza en el marco de las campañas “La Banda limpia es más linda” y “Todos contra el dengue”. Las tareas incluyeron la platabanda de los barrios Las Moras y 25 de Mayo Ampliación 540 viviendas; la rotonda de Rutas 5 y 34, en inmediaciones del cementerio municipal “La Misericordia”, etc. Desde la Secretaría piden a vecinos cuidar espacios verdes, árboles, no arrojar desechos y evitar recipientes con agua estancada.