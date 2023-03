Proteger entregó equipamiento para Centros de Atención Medica

29/03/2023 - 21:57 La Banda

El Ministerio de Salud, a través del Programa Proteger, hizo entrega de dos computadoras, dos televisores 50", dos pendrives y seis tablets, destinadas a Centros de Atención Médica Municipal de la ciudad de La Banda.

De la entrega participaron la ministra de Salud Lic. Natividad Nassif; la Coordinadora del Programa Proteger Dra. Guadalupe Díaz Araujo; el secretario de Salud de la Municipalidad de La Banda, Dr. Julio César Scabuzzo, acompañado del director de Salud, Lic. Leonardo Jaimez Caro; la directora de Política Sanitaria E.P.S. Luciana Villalba; y coordinadoras de los CAMM.

La Lic. Nassif comentó que desde el Ministerio de Salud se realizan diferentes acciones necesarias para lograr la accesibilidad de la salud con calidad en todo el territorio provincial.

"Para nosotros se desdibujan los límites administrativos a la hora de poder ayudar a resolver las necesidades que tienen los efectores de salud pública. A nivel nacional se ha acentuado el concepto de federalismo, que significa igualdad de oportunidades para todos, donde la prioridad es resolver las necesidades de la población", expresó la referente de Salud de la Provincia.

Distribuyeron computadoras all in one y televisores

La coordinadora del Programa Proteger, se refirió al equipamiento entregado: "Continuamos con la entrega de insumos para fortalecer el primer nivel de atención y facilitar el trabajo de los equipos de salud para mejorar sus servicios. Las computadoras all in one y los televisores serán útiles para el trabajo dentro de los centros de salud. Asimismo se brinda un pendrive con videos con mensajes de promoción y prevención. Por otro lado, entregamos tablets que serán utilizadas por los agentes sanitarios que realizan la tarea de la georreferenciación de su población a cargo". Para finalizar, el Dr. Scabuzzo hizo hincapié en la gran utilidad y valor del equipamiento recibido.