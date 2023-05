El kickboxing dice presente en la ciudad de La Banda

04/05/2023 - 18:20 La Banda

Este viernes 5 de mayo, en las instalaciones del Club San Carlos Unidos, ubicado en Alberdi y San Juan en la ciudad de La Banda, se podrá disfrutar nuevamente de una cartelera nutrida y variada de kickboxing, k1 y Muay Thai. Viene en constante crecimiento y difusión este deporte que tiene cada vez más practicantes en nuestra provincia. En este caso la edición número 11 de un evento ya considerado cómo uno de los mejores del Norte Argentino.

The Best Fighter, nos comentaba al respecto su organizador, el ex múltiple campeón, profesor de kickboxing y educación física Héctor Guedea; es un esfuerzo muy grande el que hacemos mes a mes para poder organizar un evento de esta magnitud y claramente elegido por las mejores escuelas del Norte, trabajamos para poder nivelar y potenciar a nuestros grandes valores dentro del deporte y así poder aportar y apostar al crecimiento de cada competidor para que cada vez que los requieran fuera de la provincia, país, etc. Puedan hacerlo de la mejor manera.

En este caso serán 20 peleas una grilla de peleas de niños, femeninas y masculinas.

Sin duda alguna brindamos la posibilidad de que todos los meses puedan pelear los chicos y así motivar, incentivar, y generar permanentemente un gran trabajo de cada escuela y cada profe para poder mejorar la performance de cada competidor.

Entre las peleas que se destacan esta la pelea entre Bruno"el perro" Molina (Team Virili) vs Fabricio"El Bully" Fernández(Team Sicaros), en los 57kg ambos son peleadores fuertes, técnicos, y vienen con un gran récord de peleas ambos sin duda un cruce entre estos grandes competidores para definir quien es el mejor y hacerse acreedor de la copa provincial MERLO repuestos.

Las entradas pueden adquirirlas en la boletería del club el mismo día viernes.