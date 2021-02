Mayra Hermosillo sobre “Narcos. México 2”, la serie que protagoniza: “La base de la historia se respeta y da miedo”

18/02/2021 - 12:45 Camerino

“Narcos: México” la segunda temporada, tras haber arrasado en Netflix, ahora ocurre lo mismo luego de su estreno en la señal A&E. Con la actuación al frente de Diego Luna, como Miguel Ángel Félix Gallardo y Mayra Hermosillo como Enedina Arellano Félix, narra la vida del papel de Luna como uno de los mayores narcos de la historia mejicana, y la del personaje de Hermosillo, la jefa del cártel de Tijuana.

Conocida como “La Narcomami” y “La Madrina”, ella fue el cerebro financiero de la organización y, según DEA la primera mujer en liderar a uno de los cárteles de las drogas más poderosos de México. La prestigiosa actriz mexicana, oriunda de Torreón, Coahuila, concedió una extensa entrevista, vía Zoom, a EL LIBERAL.

La connotada actriz habló acerca de cómo vive el éxito de la serie donde asume un rol fundamental. Además, se refirió a la presencia femenina en esta súper producción como también acerca de es importante seguir, a través de la ficción, hablando sobre el narco.

Mayra Elizabeth Rivera Hermosillo, tal su nombre completo, es hoy una actriz consolidada en su país. En su entrevista con EL LIBERAL, refirió también a “Huesera”, el filme donde hablará acerca de la maternidad y volverá a trabajar con Manuel Alfonso Castro Dosal, más conocido como Alfonso Dosal, su “hermano” Benjamín Arellano Félix en la segunda temporada de “Narcos: México”, y su “esposo” en la película “Huesera”, donde serán dirigidos por la realizadora mexicana Michelle Garza Cervera.

Al referirse a “Narcos. México 2”, Mayra destacó: “Lo que pasa actualmente en el mundo del narcotráfico es muy violento, muy violento y lo que genera, muchas veces no sabes si son los cárteles o si es gente que usa ese apellido para poder operar. No se sabe. Y digo, ¡madre mía, estamos contando historias delicadas! Es verdad que “Narcos” está basada en hechos reales y, obviamente, se complementa con la ficción, pero aún así no es que estemos contando una historia de unicornios. La base de la historia se respeta y da miedo. Cómo no va a dar miedo interpretar algo que, al menos yo, lo tengo completamente desconocido. Solamente sé cómo opera por las noticias. Y lo que yo veo en las noticias es sumamente violento. Por lo tanto, yo digo, a mí quién me dice que estamos seguros. No sabes qué le vas a detonar con esta serie. Ahora, gracias a Dios no ha pasado nada. Hemos estado trabajando muy tranquilos. No ha pasado nada grave”.

LA TRAMA DE “NARCOS: MÉXICO 1 Y 2”

Esta nueva entrega de la exitosa serie protagonizada por Diego Luna que narra la historia del narcotráfico en México bajo el liderazgo de Félix Gallardo, se ubica a mediados de los ’80, luego del asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena.

El cártel liderado por Gallardo se fragmenta y los cambios sociales y políticos dentro de México impulsan la corrupción. Se da inicio a la "Operación Leyenda", con la que Estados Unidos busca vengar la ejecución del agente Camarena, y el ciclo de violencia se reactiva en el país tras los enfrentamientos de ambos bandos.

Durante el 2020, A&E emitió las tres temporadas completas de “Narcos” y la primera de “Narcos: México” y comenzó el 2021 con el estreno de la quinta temporada de la exitosa producción, que emitirá de lunes a viernes, y que tendrá un catch up disponible en VOD y A&E Play. Para ponerse al día antes de este gran estreno, a nivel lineal, A&E emitirá las primeras dos semanas de febrero la primera temporada completa de “Narcos: México”.

Protagonizada por Diego Luna en la piel del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Jefe de los Jefes, “Narcos: México” relata el ascenso de la federación del narco bajo el mando de Gallardo y cómo se acaba dividendo en los diferentes cárteles, además de la participación del gobierno y su alianza con el narco en las elecciones para lograr sus objetivos en México.

La historia se sitúa en México durante la década de 1980 y relata cómo el Cártel de Guadalajara, también conocido como Cártel de Jalisco, logró ascender para construir las bases de lo que ahora es este ilícito negocio y su división en los diferentes cárteles. La serie sigue la organización del comercio de drogas mexicano moderno, centrándose en la historia real del narcotraficante Félix Gallardo, un ex oficial de policía de Sinaloa convertido en este líder delincuente, y Enrique ‘Kiki’ Camarena, interpretado por Michael Peña, un agente mexicano-estadounidense de la DEA (Administración de Control de Drogas) encargado de derribar a Gallardo.