VIDEO | “Cionico”, banda de rock latinaomericano que escucha todo Estados Unidos y con el hijo de una santiagueña como cantante

El argentino estadounidense Diego Scarpelli, hijo de santiagueños por parte de madre (Mirta Blanca Gerez) en la voz, el estadounidense mexicano Wade Torres en la guitarra y el colombo venezolano Óscar Balza en la batería, coros y programación, son “Ciónico”, banda que mezcla sonidos del rock, la electrónica y el ambiente para presentar una propuesta sólida e innovadora a través de sus canciones.

El proyecto nació en 2011 y se consolidó en Estados Unidos gracias a la constancia y amor por la música de sus integrantes. Sus integrantes están radicados en EE.UU. y acaban de presentar los sencillos “Todo” y “Roca y coral”.

“Mi mamá es santiagueña, es de La Banda. De chica se fue a Buenos Aires. Ella fue hace unos años a La Banda y me sigue pidiendo que la lleve. Así que, la voy a tener que llevar. Ella vivía cerca de la estación de trenes”, expresó con gran orgullo Diego Scarpelli al hablar, junto con Óscar Balza, con EL LIBERAL, vía Zoom. La intención de su propuesta musical parte de la libertad para componer, el no tener ataduras en las creaciones y no ser puristas a la hora de encontrar el sonido y las historias en sus canciones.

“Proponemos una libertad estilística a partir de hacer lo que nos nace y nos gusta hacer”, destacaron. Los mensajes de Cionico son puertas con diferentes llaves que abren universos en donde el amor, el desamor, la sociedad, la cotidianidad, las vivencias, el sexo, entre otros, son los protagonistas.

Estas dos canciones estarán incluidas en el nuevo álbum de Cionico llamado ‘No hay espacio en el cielo’ que habla de la pérdida de los seres queridos y que espera salir a la luz en el primer semestre de 2021. Será un disco denso con tintes de oscuridad sin perder el carácter melódico. A nivel de sonido, tendrá influencias rock, electrónica y ambiente.

