Antón Araiza, el actor mexicano que en la novela “Te acuerdas de mí” da vida a un personaje que está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a lo más alto

01/03/2021 - 17:11 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami - De la Redacción de EL LIBERAL.





El amor en sus más variadas acepciones, venganza, secretos, pasión, traición y grandes misterios hacen de “Te acuerdas de mí” una telenovela diferente, interesante, que despierta el interés no solamente del espectador mexicano sino también a nivel mundial.

Emitida por el canal Las Estrellas, con Gabriel Soto y Fátima Molina en los roles centrales, esta producción de Carmen Armendáriz tiene en su elenco estelar a Antón Araiza, prestigioso intérprete de México que se pone en la piel de Alberto González en este culebrón, adaptación de la novela turca “La noche de la Reina”.

Araiza, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, habló del rol que compone en esta historia dirigida por Francisco Franco, además de adelantar sus proyectos, entre los cuales incluye la reposición de “Un acto en comunión”, obra teatral escrita por el dramaturgo argentino Lautaro Vilo.





TRAMA DE “TE ACUERDAS DE MI”

En el pasado, Pedro Cáceres (Gabriel Soto) vive un matrimonio con la hija de su jefe y tutor adoptivo, en la cual no hay amor, ni sentimientos hacia el uno para el otro. Un día, decide ponerle fin a la farsa de su matrimonio cuando se enamora de Vera Solís (Fátima Molina), a quien conoce durante un viaje de negocios. Pero Olmo Cáceres (Guillermo García Cantú) lo amenaza para evitar que rompa su matrimonio con su hija. Pedro no le queda remedio a ceder ante las amenazas de su tutor, a lo que se ve obligado a abandonar a Vera. Años más tarde en el presente, Pedro se encontrará con Vera de nuevo, cuando ella reaparezca inesperadamente como la novia de Olmo. ¿Qué papel juega Alberto González, el personaje que compone Antón? Fue el propio actor quien le contó a EL LIBERAL.

CONOCIENDO AL GRAN ANTÓN

En el 2005 egresó de Casa Azul, Artes Escénicas Argos. En teatro ha participado en obras como: Lou, la sibila de Hainberg y Pequeñas Certezas, dirigidas por Claudia Ríos; Ensayo sobre la Melancolía, dirigida por Alberto Villarreal; Ella, Pato Schnauzer, Disertaciones sobre un charco, Bambis dientes de leche, y Esto no es Dinamarca, dirigidas por David Jiménez Sánchez; El Último Arrecife en Tercera Dimensión por Mariana Gándara; Invitación al silencio, por Lydia Margules; Simón Bruma, por Martín López Brie; Bosques, Cielos, Aquí y Ahora, y Clausura del Amor, dirigidas por Hugo Arrevillaga; Bajo la mirada de las moscas y Tierra Oceana, dirigidas por Boris Schoemann; Privacidad, por Francisco Franco; Viena 19 La Sangre, por Víctor Weinstock; Un Acto de Comunión, por Julio César Luna; y 1984, por José Manuel López Velarde.

Ha dirigido Café desKfeinado (más allá del insomnio), Aplausos, En cuerpo presente, Un pancito pa´l susto, One apple a day, La Cena del Bicentenario, Yo Ulrike grito y Morir o no morir. Como dramaturgo tiene: Café desKfeinado (más allá del insomnio), Aplausos, One apple a Day, La Cena del Bicentenario, Depende, Kun, La Fortaleza del vicio. Bambis Dientes de Leche.

En televisión participó en: Sexo Débil, Alguien más, Paramédicos T2, el Hotel de los Secretos, Falco y el Secreto de Selena; y en cine: Los Insólitos Peces Gato, Morelos, Rumbos Paralelos e Hipnosis para ser feliz.