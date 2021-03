“Believer”, el disco que marcó el lanzamiento como solista de LAU, la artista argentina que teloneó a Erasure

02/03/2021 - 15:44 Camerino

“Believer”, el álbum debut de LAU es un lanzamiento con sonidos retrowave y synthpop, revelándose en cada uno de los 5 singles que a lo largo de estos meses la artista compartió en las plataformas.

“Believer” se lanza en vinilo, cassette y CD-R en edición original y Deluxe. La versión Deluxe del álbum incluye remixes de algunos de los principales productores del género como Luke Million, Sunglasses Kid, Droid Bishop, Popcorn Kid, Maethelvin, Highway Superstar y el nuevo talento Austin Apologue y también incluye un cover que grabó LAU del tema de HAIM "Now I'm In It”, reelaborado por Friday Night Firefight.

Equilibrar el yin y el yang del peso emocional de una relación que se ha desmoronado puede ser extremadamente traumático y edificante. Tocar fondo y luego resurgir triunfalmente de sus cenizas es un disparador común en el arte, pero nunca ha sonado tan exuberante como en el álbum “Believer”, de LAU.

LAU, destacada artista de retrowave/synthpop lanza su carrera solista después de dos década de componer y actuar para otros artistas, a lo largo de 15 años de trayectoria en Londres, fue baterista sesionista y compositora muy solicitada (escribió la mayor parte de los álbumes más vendidos de NINA, Synthian, Sleepwalking, Control).

Adoptando múltiples estilos de Synthpop, Synthwave y Electropop mientras mantiene sus ganchos melódicos únicos y atractivos por doquier, LAU extrae su angustia y dolor emocional y crea canciones acertadas y atemporales. “El álbum habla de todo lo que pasé el año pasado, pasando por una separación luego de nueve años… las decepciones, las mentiras, el dolor, la tristeza, esa sensación de estar completamente perdida y tener que encontrarte de nuevo”, destacó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, via Zoom.

Colaborando con el prometedor productor francés Ends 84, el productor estadounidense Brian Skeel y los productores del Reino Unido Astrotones y Maxx Parker, LAU demuestra que está preparada para convertirse en el centro de atención como cantante. Desde el drama New Wave de Stunning hasta la melancolía palpitante de We Had Magic hasta el triunfo optimista de Recognise, “Believer” sigue a LAU a través de su propio viaje a través de la angustia y reconstrucción sin perder el ritmo.

Su último sencillo The Cards es una hermosa obra maestra del pop que la encuentra recuperando la confianza: “Se trata de confiar finalmente en que la vida te ha llevado exactamente a donde debías estar", explica “volver a encontrar tu camino, después de estar perdida por un tiempo", remarcó.

ACERCA DE LAU

Laura Fares nació originalmente en Argentina y se mudó al Reino Unido, y fue un personaje importante en la escena del club y el pop, actuando como baterista de sesión para artistas como Sam Sparro, Ricky Martin, Taio Cruz y Big Black Delta. Co-fundadora del influyente sello Synthwave/Synthpop Aztec Records con Ariel Amejeiras, lanzó las carreras de Bright Light Bright Light, NINA, Owlle y Sunglasses Kid entre otros.

Recientemente se trasladó a Barcelona para radicarse allí, y LAU ya ha lanzado varios singles de “Believer”: "espero empezar a hacer giras pronto, cuando las cosas vuelvan de alguna manera a la normalidad", reflexiona sobre el futuro. “Quiero empezar a conectarme de nuevo con mis fans directamente y estoy emocionada de cantar con todo mi corazón, visitar nuevos lugares y conocer gente nueva. Extraño esa adrenalina y esa energía que recibís en los conciertos. Espero que mi álbum debut sea bien recibido y que la gente se conecte con él, a mí me sirvió de alguna manera como terapia, para escribir todas mis emociones y cantar con todo mi corazón. Aunque fue un proceso bastante doloroso, estoy muy contenta de haberlo hecho”.