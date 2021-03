El actor mexicano “Terry” Flores Mendoza, junto a Gabriel Byrne, brilla en la serie internacional “Zero Zero Zero”, de Amazon

15/03/2021 - 21:41 Camerino

“El Chapo”, “Tijuana” y “Narcos 2: México”, son algunas de las mundialmente narco novelas donde trabajo Gerardo Flores Mendoza, “Terry”, acreditado actor mexicano que ahora vuelve a lucirse en “Zero Zero Zero”, serie que estrenó la plataforma Amazon sobre el sanguinolento mundo del narcotráfico global.





En “Zero Zero Zero” trabajó con Gabriel Byrne, recordado intérprete irlandés por su papel de D'Artagnan en la película “El hombre de la máscara de hierro” junto a Leonardo DiCaprio. El propio “Terry”, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, habló de este nuevo reto actoral en la producción internacional.





También contó cómo el actor mutó en un comerciante de flores a raíz del impasse generado por la pandemia del coronavirus. “Me ha tocado reinventarme en todos los sentidos. Dios nos dotó de varios talentos y es en épocas difíciles cuando hay que explotarlos y profundizar en esos talentos. Si las cosas no se están dando tienes que diversificar y explotar esos otros talentos que tienes”, resaltó Flores Mendoza a EL LIBERAL.





Antes de ser actor, Flores Mendoza fue ejecutivo en un Banco, fue gerente de una empresa que se dedicaba a la distribución de flores y funcionario gubernamental. “Entre bancos, flores y alguna vez estuve en un puesto en el gobierno, todo lo que he hecho en mi vida me ha permitido construirme mucho más y tener más herramientas como actor porque he mezclado las dos cosas”, remarcó “Terry” quien vislumbra que en poco tiempo, la industria del entretenimiento, va a volver a la nueva normalidad.