“Mr. Aldama” a EL LIBERAL: “Cuando tienes a Dios y la música en tu corazón, lo tienes todo”

Gusthavo Assunção es un joven músico brasileño que acaba de presentar su nuevo single titulado “Impostor”, que tiene el sonido de los años 80 y lo canta en portugués. “Mr. Aldama” es su pseudónimo artístico con el que se hizo conocer, en el 2017 con su EP “L-over”, en el mundo de la música electrónica, espacio donde hoy es un referente.

Nacido en São Paulo, una ciudad con mucha diversidad cultural, Gusthavo se comunicó con EL LIBERAL para hacer conocer su trabajo y contar la historia de su vida, una historia que estuvo atravesada por el bullying cuando era estudiante.

¿Cómo, cuándo y dónde nació tu pasión por la música?

Es algo que siempre ha estado conmigo. Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 10 años. Mi padre tocaba el contrabajo y mi hermana mayor tocaba el teclado. Por eso la música siempre estuvo muy presente en mi infancia. Todos tocamos en la iglesia, pero la música siempre fue una forma de escapar de toda la locura que me rodeaba en la escuela. Estudié en la escuela pública, sufrí mucho bullying y fui humillado por mis compañeros, así que cuando tocaba la guitarra o escuchaba música en mi casa, era una forma de olvidar mis problemas. Digamos que tengo una relación seria con la música, es casi una relación amorosa. Siempre digo que cuando tienes a Dios y la música en tu corazón, lo tienes todo.

¿La música electrónica fue el género que siempre has desarrollado?

Para decirte la verdad, mi primera pasión fue con el Rock y el Metal a principios de la década de 2000. Mi hermana y yo veíamos mucho MTV. Ella era una adolescente y yo un niño. Creo que mis influencias fueron todas esas canciones que tocaron en 2004/2005, una época en la que el rock alternativo estaba en auge, especialmente bandas de rock / electrónica como ladytron y T.a.t.u.

¿En qué consiste el nuevo clip que lanzaste?

La referencia visual es otro homenaje al grupo Kraftwerk, que tenía esta estética futurista. Usando colores cálidos, siempre especularon en los clips cómo sería el futuro y acertaron en casi todo. Quería jugar con esto, es como en el pasado preguntándome cómo sería el futuro y presenté una plantilla de la plataforma tiktok en una especie de formato retro. Siempre me gusta jugar con el pasado y el futuro. En el clip canto sobre el síndrome del impostor. Hoy en día, con las redes sociales, incluido el advenimiento de TikTok, algunos artistas se sienten agraviados por no tener éxito en una era tan globalizada y terminan desarrollando el síndrome del impostor, creyendo que no son lo suficientemente buenos para el mercado porque los temas sociales de las redes suscitan bajas autoestima e inseguridad. La música es un producto y un producto no tiene que ser necesariamente bueno para venderse. Creo que termina frustrando a algunos artistas que se dedican a producciones de calidad y era algo que necesitaba "denunciar" de alguna manera en mi música. Es como un grito de "¡Oye, estoy aquí y siento lo mismo!"

¿Por qué elegiste el synthpop?

Creo que fue el synthpop lo que me eligió. Empecé a tocar con softwares de música a los 15 años. Realmente me gustaron los sonidos nativos del software de producción musical. Toqué un poco el teclado y comencé a hacer algunas canciones que les mostré a unos amigos y me dijeron: "esto es synthpop". Conocía el synthpop, pero no sabía que se llamaba synthpop. Conocí a Cyndi Lauper con el clásico Girls Just Wanna Fun y no puedo obtener suficiente de Depeche Mode. A partir de entonces, comencé a sumergirme más en este mundo del siglo XVIII y nunca lo abandoné.

¿Quién o quiénes son tus referentes del género synthpop?

Sin duda Depeche Mode, Kraftwerk, Soft Cell, Yazoo, Ladytron ... Pero también me gustan las actuales como Grimes, NightClub, William Control y Cansei de Ser Sexy, que es mi banda brasileña favorita.

¿Cómo estás trabajando en estos tiempos de pandemia del coronavirus?

Había algunos shows previstos para 2020, que terminaron siendo cancelados. Pero en general, mi producción ha avanzado mucho con una calidad que nunca imaginé que podría lograr por mi cuenta. Soy graduado en producción audiovisual y videoclips directos. He estado produciendo Lyric Videos para varias bandas extranjeras, lo cual es bueno porque soy músico y también trabajo ayudando a otros músicos.

¿Cuál es tu pseudónimo artístico en el mundo de la música electrónica?

Mr Aldama. Mis amigos llevan tanto tiempo llamándome a Aldama que me olvido que me llamo Gustavo. Mucha gente me pregunta de dónde saqué ese nombre. Es una cosa muy curiosa, mi madre siempre fue fan de las telenovelas latinas y tenía una telenovela llamada Marimar que interpretó la cantante Thalía y su padre, en la trama, se llamaba Gustavo Aldama. Encontré ese apellido fascinante y terminé adoptándolo. Me gusta mucho, es simple y fácil de pronunciar en cualquier idioma.

¿Sos autor de los temas que interpretas? Si eres autor, ¿qué temáticas cuentas en cada una de tus composiciones?

Me inspiro en cualquier cosa. A veces veo una película que me inspira a escribir una canción, a veces una historia de un periódico me inspira a escribir una canción. Las canciones no son solo sobre lo que estoy sintiendo, lo encuentro muy cliché. Los compositores dicen: "Escribo lo que siento, sobre mi vida", escribo lo que todos sienten o pueden sentir. Me gusta mucho saber qué está pasando en el mundo, creo que eso incorpora mi música.

¿Por qué gusta tanto la música electrónica?

La música electrónica tiene una variedad que ningún otro género musical tiene. Siento que la música electrónica es más moldeable, puedes ponerle drama, pasión, alegría, rabia. Sé que es posible hacer esto con todos los géneros pero creo que la música electrónica tiene más versatilidad y evita que caigas en la uniformidad.

¿Qué otros proyectos realizarás en este 2021?

Para fin de año tengo la intención de grabar un clip en Nueva York, estoy esperando que se resuelva todo el tema del Covid. Espero estar vacunado para entonces para poder hacer más trabajo audiovisual, pero este año estaré lanzando singles sin mucha pretensión.