VIDEO | Berta Ruiz, la cocinera y emprendedora santiagueña que Netflix podría elegir para el documental “La ruta de la empanada”

20/03/2021 - 18:24 Camerino

“Soy Berta Ruiz, cocinera santiagueña, emprendedora y soñadora”. Esa es la forma en que Berta se presenta cada vez que va a encarar un trabajo. Sus sueños, que la gastronomía típica de Santiago del Estero se conozca en el mundo, poco a poco van cumpliéndose.

Berta, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, confirmó su participación (es la tercera vez que lo hace), en “Cocineros Argentinos”, ciclo que se emite por la TV Pública, de lunes a viernes, a las 14, y los domingos, a las 14.

Está definiendo cuál será la receta que presentará. De todas las opciones que tiene, el pastel de charqui es el preferido “porque mi papi lo hacía y porque es una forma de valorar y aceptar nuestra cocina santiagueña, la cocina del monte”.

“Estoy muy contenta. Tengo muchas energías puesto en eso. Quiero dar lo mejor de mí, hacerlos quedar bien y seguir luchando para llevar la cocina santiagueña a todos lados”, remarcó Berta, desde su casa en Avellaneda, a EL LIBERAL.

Mientras se prepara para estar en el ciclo de la TV Pública, aguarda expectante los resultados del casting que hizo para “La ruta de la empanada”, el documental que Netflix realizará en la Argentina. De ser elegida, Berta representará a Santiago del Estero.

“Hace poquito hemos hecho un casting para Netflix para el documental La ruta de la empanada. He sido elegida por los cocineros muy nombrados del ambiente de la gastronomía argentina para representar a Santiago del Estero”, remarcó a EL LIBERAL.

Berta sonríe cuando recuerda que pensó que se trataba de una broma la convocatoria para el selectivo del programa del gigante del streaming. “Nunca me imaginé que me iban a llamar de Netflix. He llorado mucho de emoción. Son cosas lindas que pasan y una se alegra. Creería que me eligieron. Yo me estoy preparando”, enfatizó a EL LIBERAL.