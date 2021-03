Flavio Mendoza a EL LIBERAL: “Me asusta la crueldad del ser humano. Me asusta que se roben las vacunas, que no tengan un poco de empatía con el que la pasa mal, la corrupción que hay”

26/03/2021 - 14:37 Camerino

Generar fuentes de trabajo, esa es la premisa que siempre animó a Flavio Mendoza, y más aún en tiempos de pandemia. Es por eso que él movió cielo y tierra para que la actividad teatral siga presente en estos momentos que se vive en la Argentina por el Covid-19.

Y fue así como consiguió que se abran nuevamente las salas, con todos los recaudos propios que se requieren por la situación sanitaria reinante, para que el trabajo dignifique a todos. Y es así como hoy, con su obra “Un estreno o un velorio”, cumple con su objetivo.

Precisamente, con esta pieza vendrá a Las Termas para presentarse, en el Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín, a las 21, los días 1°, 2 y 3 de abril próximos. En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, Flavio no dejó tema sin tocar, incluida la realidad argentina.





¿Cómo vives la paternidad con Dionisio?

Hermoso. Yo creo que es lo mejor que me pasó en la vida tenerlo a Dionisio. Creo que también me salvó en esta pandemia. Con lo hiperkinético que soy, loco y que yo, él a mí me baja cambios o si no me hubiera vuelto loco de verdad. Me tocó un nene amoroso, bueno. No es un nene que llora todo el tiempo. Nunca llora Dionisio, sólo cuando se despierta a la siesta o tiene momentos de capricho, pero, la verdad, nunca lo escuché llorar más de un minuto seguido a Dionisio. Es un nene que me da muchísimo amor todo el tiempo. Estamos haciendo eso, y cuando digo estamos yo no puedo dejar de lado que en la crianza de Dionisio están también personas que me ayudan, como Ariel, La Chaco, que son personas que trabajan en mi casa. De esa forma lo estamos criando, con mucho amor, es lo que yo siempre trato de que él tenga amor, que la gente que lo rodea le de amor y que lo eduquemos para que sea un hombre de bien el día de mañana. Pero, ante todo, yo le estoy enseñando a ser feliz. Creo que en nuestra época no se nos enseñaba a ser felices. Era ¡estudia, tienes que hacer esto, tenes que hacer aquello! No, yo trato de enseñarle a que sea feliz. Es importante que, a cualquier ser humano, se le enseñe a ser feliz. Siempre hay que criar a las personas con mucho amor, entregar mucho amor. Es la mejor manera de hacer feliz a alguien.





He leído que la pandemia frenó tus deseos de tener otro hijo. ¿Es así?

Y un poco me asustó, sí. Creo que también me encontré en un momento donde tuve que vender cosas para zafar. Me asustó porque traer un hijo a este mundo no es tan fácil. Uno tiene que ser muy consciente de traer un hijo al mundo. No tanto fue lo de la pandemia. ¿Sabes que es lo que más me asustó? Es la crueldad del ser humano. Me asusta eso, me asusta que si por papel higiénico se mataban en un supermercado…imagínate si acá llega a pasar un poquitito más grave, salen con un machete a matarse en la calle. La verdad, yo digo ¿cómo hago para proteger a mi hijo? La verdad, me asusta eso, me asusta el ser humano como está. Me asusta que se roben las vacunas, que no tengan un poco de empatía con el que la pasa mal, la corrupción que hay, que todos nos callamos la boca, que no sé porque los argentinos pasan cosas terribles y nos callamos, como por ejemplo lo que pasa en Formosa. Digo, ¿cómo puede ser que no saltemos a defender a esa gente?. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como seres humanos? La verdad que todo eso hace que a mí me bloquee un poco porque si me hubiera encantado (tener otro hijo). Te imaginas, yo soy de una familia de cuatro hermanos. Me encantaría tener muchísimos hijos, pero la verdad siento que nuestra sociedad, lamentablemente, cada vez está peor. Ves canales de televisión en nuestro país y ves un canal ves un país, ves otro canal ves otro país. La división, la grieta, no sé, el verso que le quieran poner. Para mí, ¿sabes que le pongo yo?, y hablando mal y pronto, son todos una mierda ¿entendes? Porque no ven que todo esto va a dañar a mucha gente. Y eso me asusta. Me asusta mucho el ser humano. El ser humano es muy cruel. Me parece que tendría que cambiar las cosas. Los animales tendrían que ser el ser superior y nosotros, los humanos, tendríamos que ser los inferiores porque la verdad los animales son lo mejor que existe en este planeta.





¿Qué fue lo primero que vino a tu mente cuando te internaron por Covid-19?

Dionisio. Protegerlo a él, proteger mi casa porque, como te dije anteriormente, hay gente que me ayuda y también están mis hermanas. Me muero si le pasa algo a Dionisio. Entonces, automáticamente, me alejé. Hice que me internaran, que se hiciera todo lo que se tenía que hacer. Y una vez internado, la otra preocupación era ¿y si esto se agrava y no puedo salir de acá? Eso fue raro porque no solamente es una enfermedad que te enferma sino que aísla, que no te pueden ver. Me parece que tienen que rever esa situación porque yo tuve un tío que hasta le hicieron traqueotomía porque estuvo muy mal. Estuvo muy grave. Gracias a Dios, tuvo algo aparte porque pensábamos que no salía y salió y ahora se está recuperando en su casa. Pero, de verdad, a como entraban los médicos y los enfermeros a verme a mí tendrían que hacer algo para que pueda entrar una persona con un traje. Entraban y yo no los reconocía porque eran como un astronauta. Hay personas que están muy mal de salud que necesitan ver a un ser querido. Es muy triste no poder ver a un ser querido en una situación extrema. Empecemos a cambiar. Empecemos a modificar cosas que me parece que no serían tan terribles. He visto cosas muy crueles en esta pandemia y he visto que el ser humano se maneja de una forma muy cruel.





NO HARÁ TELEVISIÓN ESTE AÑO

¿Vas a hacer televisión en el 2021?

No. No soy de los artistas que andan mintiendo. Todos dicen “tengo proyectos, tengo proyectos”. La verdad, yo soy muy realista. No tengo proyectos para televisión, Si tengo un proyecto propio para televisión. Voy a hacer un piloto. Voy a preparar un piloto. Yo hice mucha televisión y siento que cada vez que me llaman me llaman para lo mismo. Siento que puedo dar mucho más y cuando quiero decir algo de lo que hago, “eso no, eso no”. Siento que hay mucho más para dar. Voy a arriesgarme en hacer un piloto de un proyecto propio y tratar de meterlo en algún canal de televisión o en alguna plataforma. Este año no voy a estar en ningún canal.





¿Qué temáticas desarrollarías para este proyecto propio para televisión?

No lo quiero decir todavía porque hasta que no esté el piloto no quiero que se queme porque tiene que ver más con un reality.





También, en tu teatro de Buenos Aires, estás generando un espacio para la comunidad trans.

No es solamente para la comunidad trans sino son transformistas y chicas trans que son talentosas y que van a estar en una obra que se llama “El arte de transformarse” y es para todo el mundo. Si bien es muy divertido también va a tener un toque porque cada uno, yo en una época hice transformismo también, llegó a ser transformista. Le tengo muchísima fe a este espectáculo. También tengo el casting de “Tabue”, el show erótico. Estoy con muchos proyectos, pero que tienen que ver con ayudar a mucha gente a dar trabajo.