Nicki Nicole & Lunay presentan su sencillo “No toque a mi Naik”

26/03/2021 - 15:32 Camerino

La artista argentina de rap/R&B Nicki Nicole y el artista urbano puertorriqueño Lunay lanzan el sencillo “No Toque Mi Naik”.

Esta canción está co-producida por Los Honeyboos (Rafa Rodríguez, Daniel Rondón), la dupla dinámica que realizó éxitos de la talla de “Tattoo Remix” (Rauw Alejandro, Camilo).

El tema también cuenta con coproducción de Mauro DeTommaso y Facu Yalve (Evlay Beats), los productores del gran éxito de Nicki “Colocao”.

El video de “No Toque Mi Naik” fue filmado en Puerto Rico por el director Juanky Alvarez.

Este cortometraje capta la energía de la vida de la isla, con escenas que muestran a Nicki y Lunay persiguiéndose en motos de motocross en compañía de amigos.

“El rodaje de 'NTMN' fue una experiencia increíble”, afirma Nicki . “Llegué a conocer Puerto Rico, su gente, su cultura. Nos dimos un tour con Lunay, y me enseñó lugares históricos desde el Viejo San Juan hasta La Perla”.

Lunay cuenta que sintió química artística con la talentosa rapera y compositora, “Nos reunimos primeramente en Miami y trabajamos en esta canción hasta altas horas de la noche. Todo fluyó naturalmente. Admiro mucho a Nicki y su flow, ella se entrega por completo. Hicimos click de una vez y me emociona poder lanzar este tema por fin”.

“No Toque Mi Naik” sigue los pasos de su aclamada actuación en el reciente remix de Rochy RD “Ella No Es Tuya” junto a Myke Towers. Esta canción está arrasando en todo el mundo con más de 200 millones de streams en total, y recientemente se colocó en Today’s Top Hits (27 millones de seguidores) la lista de reproducción más importante de Spotify.

El programa Up Next (Lo Que Sigue) de Apple Music acaba de nombrar a Nicki como artista destacada. Este logro se suma a otros hits importantes como su nominación a “Mejor Nuevo Artista” en los Latin GRAMMY® 2020 y “Revelación del Año” en Premio Lo Nuestro 2021. También, fue elegida para listas importantes como 21 Under 21 de Billboard y Latinx Artists on the Rise de Entertainment Tonight.

Su sencillo anterior como artista principal, “Verte” junto al cantante emblemático del reggae argentino Dread Mar I y el joven productor en ascenso Bizarrap, fue lanzado en diciembre. Su video musical retrata un día de campo lleno de paisajes naturales de su país natal, amistad y diversión.