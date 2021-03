Abdullah Omiidar: “Más gente ha muerto por guerra religiosa que por la primera y segunda guerra mundial”

30/03/2021 - 19:00 Camerino

El 3 de abril, a las 23, la señal televisiva History 2 estrenará “Buscando a Dios”, Esta serie expone la ruta que emprendió el periodista, director y productor chileno Jorge Said a las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas del mundo.

Un registro en primera persona a través de los mayores movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización.

History 2, la marca 100 % historia y 100 % cultura, brindó una conferencia de prensa virtual para presentar oficialmente la producción de diez episodios de duración que muestra un recorrido inédito por las grandes peregrinaciones religiosas del mundo, las más masivas, las más impresionantes, las más fervorosas para adentrarnos en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el sijismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo, entre otras.

Además de Said, el evento contó con la participación de Abdullah Ommidvar, antropólogo y reconocido productor y cineasta iraní, María José Schultz, teóloga chilena y profesora de la Universidad de Bilbao y Jorge Costadoat, doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma y director del Centro Teológico Larraín (Chile). También estuvieron César Sabroso, Senior VP Marketing y PR A+E Ntworks Latin América, y Miguel Brailovsky, Senior VP de contenidos History y History 2 Latin América.

Oportunamente, Adullah respondió a una pregunta formulada por EL LIBERAL.





¿Por qué al islam se lo asocia generalmente con el terrorismo?

Abdullah Omiidar: El 20 de marzo ocurre el equinoccio y esa es la fiesta más grande de Irán. Y la fecha en nuestro calendario es cuando el profeta Mahoma emigró de La Meca a Medina. Eso marca el inicio del calendario musulmán. Es el día primero. Y ahora estamos en una fecha muy importante. Es el año 1400. Es como celebrar el bicentenario, y más. Así que, en general, hay 622 años de diferencia entre la manifestación de Jesucristo, el cristianismo en general y el islamismo en el mundo. Cada uno de esos profetas venían por orden, igual que mandamos nosotros a los niños a la escuela preparatoria, luego al secundario y luego entran en la universidad. Por eso primero mandaron el Zaratustra, después vino Moisés, después vino el gran Buda. El budismo es puro amor, y es puro creer, y no violencia. Más gente ha muerto por guerra religiosa que por la primera y segunda guerra mundial. Eso produce una especie de desorden global. No quiero entrar más en detalle para no herir sentimientos.









PADRE BAHAÍ Y MADRE MUSULMANA

Previo a la ronda de preguntas, Omiidar destacó: “El que más busca a Dios, menos lo va a encontrar. Primero no porque yo nací, crecí en una familia en la que mi padre era bahaí y mi madre era musulmana, nunca tuvimos un problema en el seno de mi hogar, pero igual me quedé con confusión. Pero eso no es todo. La cosa empieza cuando tenía 10 años. Tenía un amigo que era muy conversador y me hablaba mucho sobre Charles Darwin, y me llamó tremendamente la atención. Y seguí interesado durante todos los años siguientes. Les decía “mientras más busques, menos vas a encontrar”. Según dicen, el Dios tiene más de 1000 nombres: Alá, Dios, God. En todas las mezquitas sale con parlantes “Dios es grande”, pero es una grandeza distinta a la que la gente imagina.

Y destacó también que “la enseñanza religiosa para hacer de Dios grande convenía un grado y un grupo de gobernantes que lo harían en el nombre de dios. Que es distinto que gobernar un país, que es una cosa fácil. Lo vemos todos los días en Chile, en Argentina y en todo el mundo. Ellos lavan sus manos, ellos no tienen ninguna culpa”.

Añadió: “Yo nací y crecí en un ambiente musulmán. En India, ellos crean un Dios que para mí no existe, es un espíritu, es una cosa de imaginación. Pero si, según dicen muchas religiones como chiitas o sunitas, que el Dios imaginario baja y en el tiempo mandan un profeta. 5000 años atrás estuvo la religión más flamante del mundo, especialmente en Irán: Zaratustra. Y tenía una enseñanza muy profunda, y muy simple: todas las cosas buenas de la vida se asemejan al color blanco: la luz y el sol que purifica todas las cosas. Después, todas las cosas feas de la vida cotidiana se asemejan al color negro; y ese sería el Dios malo. Porque existen el dios malo y el dios bueno. ¿Pero cómo es la religión para los sunitas y los musulmanes? Un solo árbol tiene miles y millones de hojas. En cada hoja está Dios. Todo es mano de Dios. Hay mucha religiosidad en ellos. La religión no tiene explicación para esa gente, nacieron y murieron con esa idea”.





ACERCA DE ABDULLAH

Nació en Teherán, Irán. Es antropólogo, productor director de cine. Estudió Antropología Cultural en su país, y publicó, muy joven, una novela. Cuando cumplió 18 años, emprendió junto con su hermano un viaje por más de cien países durante casi una década, rodando testimonios fílmicos del periplo.

Al término del peregrinaje, se instalo en Chile y publicó el libro Las 1001 aventuras de Abdullah, que dio origen a una serie de programas en la televisión. Su afición por el cine lo llevó a interesarse por la producción, participando como productor de terreno, en 1965, en Más allá de Pipilco, la última de las tres películas filmadas en Chile por Tito Davison.

Formó entonces su propia productora, que en el 2005 sigue plenamente vigente. Ha sido durante más de una decena de años integrante de la directiva de la Asociación Gremial de Productores de Cine y Video, fundada en 1986.





En la actualidad dirige la Fundación Chilena de Imágenes en Movimiento, entidad sin fines de lucro fundada por él como centro de documentación del cine chileno, y aceptada como miembro pleno de la FIAF.

En el 2005 fue designado integrante del directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio de La Moneda, organismo dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (Carlos Orellana, extraído del "Diccionario del Cine Iberoamericano"; SGAE, 2011).