Lady Ant, tras su paso rutilante por la serie de Netflix “Go! La fiesta inolvidable”, pone sus energías como cantante solista en “Soltar”

01/04/2021 - 17:41 Camerino

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, habló de su presente y adelantó sus proyectos.



Lady Ant vive un gran momento profesional. Tuvo un auspicioso debut con “Soltar”, su primer disco, que funciona como bisagra en la vida de la cantante: soltar lo vivido para pasar al siguiente capítulo.

“El disco Soltar nos presenta una mirada sobre las diferentes emociones y etapas de la vida y del amor como trasfondo. Un repaso por el camino que lleva de la ilusión a la decepción y como el tiempo nos vuelve a esperanzar”, recalcó la artista, quien cuenta en primera persona una difícil historia pasada.

Su álbum “Soltar” incluye los últimos temas de la artista: los nuevos singles “Viuda Negra” y “Soltar”, “Chico Bueno” en ft con REYDEL, “Traición a la mexicana”, “Vudú” en ft con Crash, “4real” en ft con Lautaro Rodríguez, “Lento” en ft con Ráfaga y Renata.

“Yo escribo sobre mis vivencias, escribo sobre las cosas que me marcaron para siempre, y también sobre las que me hicieron crecer” remarcó Lady Ant.

Lady Ant, que fue protagonista de la serie musical “Wake Up! With No Make Up”, donde adoptó su nombre artístico, también participó en la serie de Netflix “Go! La fiesta inolvidable”, y es una de las incorporaciones de Onceloops Récords de artistas emergentes con gran personalidad. El sello está recientemente distribuido por Warner Music.

“Soltar” está disponible en Spotify, iTunes, Apple Music y demás plataformas digitales y de streaming. El videoclip puede verse en el canal de Youtube de Lady Ant.