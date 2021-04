Sebastian Stan, actor de “Falcon y el Soldado Invierno”, a EL LIBERAL: “El problema de Bucky es quién ocupará el lugar del Capitán América que quedó vacante y el legado que dejó”

05/04/2021 - 19:18 Camerino

El actor rumano-estadounidense, Sebastian Stan está feliz por la realización de “Falcon y el Soldado de Invierno”, nueva serie de Marvel para Disney + basada en los personajes de Marvel Comics Sam Wilson / Falcon y Bucky Barnes / Soldado de Invierno.

"Falcon y el Soldado de Invierno", nueva serie que se suma al universo cinematográfico de Marvel tras el éxito de "WandaVision", centrada en esos dos personajes conocidos por su amistad con el Capitán América y en cómo seguirán adelante tras los eventos ocurridos en la última entrega de los Vengadores, se estrenó en la plataforma de streaming Disney+.

Anthony Mackie y Sebastian Stan repiten sus papeles como Falcon y el Soldado del Invierno, respectivamente, de la saga de películas.

La trama de la nueva apuesta de Disney retoma a los personajes de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), mejor conocidos como Falcon y el Soldado de Invierno, luego de los hechos de "Avengers: Endgame" (2019), en la que el gran equipo ensamblado de superhéroes da la batalla final contra el temible Thanos (Josh Brolin) luego de que eliminara a la mitad de la población de la Tierra con sólo un chasquido de los dedos. En su desenlace, millones de fans alrededor del mundo confirmaron las teorías que habían elaborado a lo largo de una década cuando se conoció la muerte de Steve Rogers, el célebre Capitán América interpretado por Chris Evans desde 2011. El acontecimiento no solo marcó el final de la llamada "Saga del Infinito" que inauguraron las películas de Marvel en 2008, sino que también sembró la incertidumbre sobre el futuro de Sam y Bucky, los personajes secundarios con mayor cercanía al más estadounidense de los superhéroes.

En una entrevista, cedida por Disney a EL LIBERAL, Sebastian Stan habló de su personaje en “Falcón y el Soldado Invierno”.

¿Qué pensó cuando se enteró de que iban a hacer una serie, de seis episodios, sobre Sam y Bucky, Falcon y el Soldado del Invierno?

Me entusiasmó mucho, por supuesto, porque parecía algo nuevo en el sentido de que podríamos realmente tener la oportunidad de explorar estos personajes de una manera inédita. Y eso me entusiasmó mucho. Creo que también me hizo vacilar un poco también, porque no se puede pasar por alto todo lo que ha estado pasando en los últimos diez años. Lo difícil es encontrar piezas orgánicas, y si vamos a llevarlas en una dirección diferente, ¿cómo lo hacemos de tal manera que demuestre crecimiento y al mismo tiempo honre la historia? Siempre pienso que si un fan se sienta y mira “Capitán América: El primer vengador”, “Capitán América y el Soldado del Invierno”, “Capitán América: Civil War” y “Avengers: Endgame” una detrás de la otra, va a poder ver el mismo personaje, y al mismo tiempo, verá que el personaje ha evolucionado de alguna manera. Al final de cuentas, lo que se va a ver es una continuación de ese tipo de realización cinematográfica, con la misma crudeza de esas películas.









¿Fue gratificante interpretar a Bucky/el Soldado del Invierno durante tanto tiempo?

Fue un largo viaje. Es muy extraño pensar que pasaron diez años. Fue nostálgico y gratificante en muchos niveles diferentes. Siento que crecí mucho como persona y como actor. Estas películas afectaron mi vida para siempre.





¿Dónde encontramos a Bucky cuando comienza la serie?

Está tratando de adaptarse a su nueva vida, pero está bastante perdido y está pasando, otra vez, por una crisis de identidad. Está haciendo lo que puede, tratando de encontrar su propio camino después de Steve, después de todo lo que pasó. Parecería que es la primera vez que está finalmente libre, por decirlo de alguna manera, para ocuparse de sí mismo. Pero no es fácil. ¿Cómo hace este personaje ahora para funcionar en el mundo? ¿Cómo es su vida de vuelta en Brooklyn? ¿Cómo hace para conocer gente? ¿Cómo interactúa con la gente en un café? ¿Tiene citas? ¿Está pensando en otra carrera? ¿Hace terapia? Nos hacíamos todas estas preguntas para ver hacia dónde podríamos llevar al personaje. De esa exploración surgieron muchas cosas divertidas e interesantes. Pero este personaje siempre va a tener un lado oscuro, que a mí siempre me gustó, es lo que lo hace más interesante y complejo. Y como en la vida, siento que eso no se va. Está allí, en lo profundo de su ser. Está aprendiendo a manejarlo un poco mejor.





¿Cómo toma Bucky la pérdida del Capitán América?

Está contento, en cierto sentido, porque vio que su amigo finalmente eligió su propio camino para hacer lo que quería. El hombre más desinteresado del mundo finalmente decidió hacer lo que quería hacer con su vida. Creo que el problema actual de Bucky es quién ocupará el lugar del Capitán América que quedó vacante y el legado que él dejó. Creo que Sam también lucha con eso. Los dos están, les guste o no, a la sombra de lo que significa Capitán América. Y creo que en la mente de Bucky, Sam es el que debe ocupar ese lugar, porque fue elegido, porque fue el deseo de Steve. Bucky quiere que eso ocurra, y si Sam tiene alguna duda, para Bucky se convierte inmediatamente en un conflicto. Todavía siente que debe proteger a Steve y su legado.





Describa la relación entre Sam y Bucky, y cómo ustedes, los actores, lograron llevar esa química a la historia.

Todo se reduce a esa escena que tuvimos en “Capitán América: Civil War” en la que Sam y Bucky están en el auto con el tema del asiento. La idea de expandir esa dinámica fue muy interesante. Creo que lo que hace a la serie es que es casi una vuelta a algunas de esas grandes películas como “48 horas”, “Arma mortal” y “Tango y Cash”, todas esas comedias del género de los buddy films de los ochenta. La clave de todo es llevar la dinámica natural entre Anthony y yo a esos personajes. Creo que lo hicimos bastante bien. En primer lugar, me encanta trabajar con Anthony. Pero hay días que siente que me va a matar, no físicamente pero con su presencia. Yo puedo quedar atrapado en hacer las cosas de una manera, pero él está allí para recordarme: “Oye, lo entiendo. Hagámoslo lo más honesto posible, pero al final de cuentas hay que divertirse”. Y realmente lo admiro por eso porque creo que ese tipo de energía y la capacidad de interiorizarse de lo que hacemos es algo que siempre deberíamos tener en mente, porque es especial. Realmente me encanta trabajar con él. Y siento que tenemos una dinámica muy buena, nos llevamos bien.









¿Qué hace que “Falcon y el Soldado del Invierno sea tan especial”?

Va a haber un nivel de conexión nuevo entre estos personajes, especialmente ahora que estamos más evolucionados. Hace diez años que interpretamos estos personajes. Hay fans que se criaron con estos personajes. Hay humor; hay acción. Probablemente haya mucha curiosidad por el hecho de pasar tanto tiempo con estos personajes, porque nunca fue así. Creo que a los fans les va a gustar mucho verlos en un nuevo elemento. Hay algo mágico en todo eso.





ACERCA DE SEBASTIAN STAN

Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado del Invierno) está actualmente en la etapa de producción de “Fresh”, de Mimi Caves y producida por Adam McKay, junto a Daisy Edgar-Jones.

Stan interpretó el papel de Bucky en siete de las películas de la franquicia Avengers –películas de más de 15.000 millones de dólares– que incluyen “Avengers: Endgame”, “Ant-Man: El Hombre Hormiga”, “Pantera Negra”, “Avengers: Infinity War” y tres entregas de las películas Capitán América de Marvel Studios: “Capitán América: Civil War” (2016), “Capitán América y el Soldado del Invierno” (2014), y “Capitán América: El primer vengador” (2011).

Más adelante este año, Stan entrará en la etapa de producción de la miniserie “Pam & Tommy”, dirigida por Craig Gillespie, para Hulu, en la que interpretará el papel protagónico de Tommy Lee junto a Lily James, que interpretará a Pamela Anderson.

También este año, Stan protagonizará la película dramática “Monday”, dirigida por Argyris Papadimitropoulos, junto a Denise Gough, que se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. IFC estrenará la película en América del Norte el 16 de abril.

El año que viene, Stan protagonizará el thriller de espionaje con reparto coral “The 355”, dirigido por Simon Kinberg, junto a Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Diane Kruger y Fan Bingbing. Universal estrenará la película en enero de 2022.

El año pasado, Stan actuó en la película de Netflix “El diablo a todas horas”, dirigida por Antonio Campos, junto a Tom Holland, Haley Bennett y Bill Skarsgard. En 2019, protagonizó “The Last Full Measure”, de Roadside Attractions y dirigida por Todd Robinson, junto a Samuel L. Jackson, Christopher Plummer, William Hurt y Ed Harris.

El trabajo de Stan en cine independiente incluyó algunas de sus actuaciones más célebres. En 2019, protagonizó la aclamada película de Drake Doremus “Endings, Beginnings” junto a Jamie Dornan y Shailene Woodley, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Protagonizó también, junto a Nicole Kidman, el aclamado drama de Karyn Kusama “Destrucción”, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2018 y en los cines en diciembre de ese mismo año. Y en 2017, interpretó el papel de Jeff Gilooly en la película de Craig Gillespie “Yo soy Tonya”, que fue nominada a los premios Globo de Oro, Gotham y los otorgados por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, junto a Margot Robbie y Allison Janney.

En 2015, protagonizó la película de Ridley Scott “Misión Rescate”, nominada a los premios Óscar, que generó más de 629 millones de dólares a nivel internacional. Ese mismo año, protagonizó la comedia negra de Sony Pictures Classic “The Bronze”, dirigida por Bryan Buckley y co protagonizada por Melissa Rauch.

Entre sus otros créditos cinematográficos, cabe destacar “La estafa de los Logan”, de Steven Soderbergh; “Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia”, de Jonathan Demme, junto a Meryl Streep; “12 horas”, con Amanda Seyfried; “El cisne negro”, de Darren Aranofsky, con Natalie Portman; “El casamiento de Raquel”, con Anne Hathaway; “Amante a domicilio”, con Ashton Kutcher; “Un loco viaje al pasado”, con John Cusack; “The Education of Charlie Banks”, del director Fred Durst; “The Architect”, con Anthony LaPaglia e Isabella Rossellini; y “Pacto infernal”.

Sus créditos televisivos incluyen “Gossip Girl”, “Once Upon A Time” y la aclamada miniserie de Greg Berlanti “Political Animals”, por la que fue nominado a un premio otorgado por la TCA por su interpretación de T.J. Hammond.

En 2007, Stan hizo su debut en Broadway junto a Liev Schreiber en la reposición de “Talk Radio”, de Eric Bogosian, que fue nominada a los premios Tony. También protagonizó la reposición de 2013 de “Picnic”, de William Inge, junto a Maggie Grace y Ellen Burstyn.