“Paco” Zea, conductor de “Cam Alert: captura exitosa”, le dijo a EL LIBERAL que se debe rescatar el “valor de la solidaridad y de la empatía” para combatir el crimen

06/04/2021 - 19:29 Camerino

A&E estrenará mañana miércoles 7 de abril, a las 21, la segunda temporada su producción original “Cam Alert: captura exitosa” que, de la mano del reconocido periodista mexicano Francisco ‘Paco’ Zea, nos introduce en el asombroso mundo del sistema de seguridad ciudadana que con sus cámaras de videovigilancia en México muestran cómo las fuerzas de seguridad consiguen capturas exitosas en espectaculares persecuciones y esta vez desde el centro de control más grande de America Latina.

En esta segunda temporada, Zea presentará casos que ocurrieron incluso este 2021, y en el contexto de pandemia, entre los que se destacan dramáticas persecuciones a vehículos robados, escapes de ladrones que intentan huir de la policía, transeúntes desorientados en medio de calles principales, intentos ejecutados o fallidos de robos a distintos comercios, como maniobras indebidas que culminan en espectaculares accidentes.

“Que si nosotros confiamos en las autoridades, que si nosotros denunciamos, que si seguimos con la denuncia vamos a lograr que un delincuente salga de las calles. De verdad, eso, en estos tiempos, no sabemos si ese delincuente que salió de las calles va a ser el próximo que nos va a atacar a nosotros. El valor de la solidaridad y de la empatía es lo más importante”, destacó Zea a EL LIBERAL en la conferencia de prensa virtual realizada hoy con la participación de autoridades de A&E y cientos de periodistas de América Latina.

Previo a la ronda de preguntas, hablaron Carmen Larios, VP Senior of Content A&E, y Juan María Torres, directora de Producción Original.

EL LIBERAL ¿Qué rescata usted de todo lo vivido en todo el proceso de pre-producción, producción y conducción de “Cam Alert: Captura Exitosa”?

FRANCISCO “PACO” ZEA: Los valores de producción que tiene A&E son impresionantes. Me gustó muchísimo trabajar con un equipo profesional. Había momentos, había situaciones en los cuales, incluso, se preocupaban por la propia camisa, que la camisa estuviera bien, que la camisa estuviera planchada, que no tuviera una raya, los encuadres, la iluminación. La verdad es que son muy puntuales. Puede ser, a veces, como conductor, algo muy complicado, pero vos te das cuenta del gran trabajo que hay detrás, de cómo editaron las cosas, de cómo le fueron poniendo la placas, de cómo le fueron dando el seguimiento con los símbolos rojos y los símbolos verdes para tratar de darle a la gente una visión clara de quién es el bueno y quién es el malo, por así decirlo. La verdad que quedé muy complacido. Es un trabajo más que profesional. Si no fuera ese trabajo profesional estoy seguro que las autoridades nunca hubieran accedido a compartir estos videos porque es un asunto muy delicado porque es parte del trabajo de inteligencia, es parte del trabajo de investigación. Si ese trabajo no fuera con mucho respeto, sino se tratara con toda la secrecía a los propios vídeos, la edición y el resultado final, estoy seguro que las autoridades, simple y sencillamente, no hubieran querido compartir todo esto con A&E, con Cam Alert: captura exitosa.

EL LIBERAL ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía, tanto de México como del mundo, sobre la importancia de estas cámaras alertas?

FRANCISCO “PACO” ZEA: El mensaje es muy importante. Yo vi como el trabajo conjunto entre los ciudadanos y entre los propios centros de control y las autoridades logró estas capturas exitosas. Estamos hablando de muchas capturas exitosas, de traer aplicaciones que son especiales para negocios, aplicaciones que son especiales para escuelas y aplicaciones que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer y con el combate a la violencia de género. La verdad es que vi cómo tú vas dándote cuenta esa llamada que llega al 911 y del 911 sale a un video operador y ese video operador que empieza a coordinar la ayuda de las propias autoridades se logra una captura exitosa, se recupera un bien. A veces, se salva una vida porque tenemos ahí algunos casos de rescate de una mujer secuestrada. Tenemos casos también de que se salvaron vidas porque había un loco que iba manejando un tráiler que podría haber matado a una gran cantidad de personas. Vimos también el lado humano de los policías que están exponiendo sus vidas todos los días. Y todo esto me deja dos cosas fundamentales. La primera, que estemos muy conscientes como hay gente que tiene una gran vocación de servicio y esa vocación de servicio no importa si arriesga su vida por tratar de salvaguardar la seguridad y la vida de la ciudadanía incluso sus propios bienes. Eso lo primero, darnos cuenta que tenemos que agradecer el sacrificio de esa gente que hay mucha gente que no lo logra, que hay mucha gente que pierde la vida en el ejercicio de su deber. Y segundo, ese valor del trabajo conjunto entre los ciudadanos y el trabajo conjunto entre las autoridades. Que si nosotros confiamos en las autoridades, que si nosotros denunciamos, que si seguimos con la denuncia vamos a lograr que un delincuente salga de las calles. De verdad, eso, en estos tiempos, no sabemos si ese delincuente que salió de las calles va a ser el próximo que nos va a atacar a nosotros. El valor de la solidaridad y de la empatía es lo más importante.

LA PRESENCIA ESTELAR DE LOS DRONES

Además de las cámaras de videovigilancia dispuestas en las distintas regiones del país mexicano, los drones forman parte de la tecnología de la seguridad pública para complementar el arco de las cámaras que están en la zona metropolitana. Los aparatos que sobrevuelan las ciudades capturan, desde otra lente, estos hechos delictivos y ayudan a identificar exactamente a personas que intentan escapar de sus crímenes en aquellas zonas donde las cámaras tienen algún limitante de acceso, como predios, domicilios, terrenos baldíos, etcétera.

Los drones de dos cámaras DGI se utilizan para labores de inteligencia con mucho más sigilo. Es un aparato más silencioso, con mayor aproximación se pueden acercar hasta 30/40 metros del objetivo, grabando con toda la calidad de video. Y otro a mayores distancias que permite tener grandes alcances, hasta 150/200 metros. Cuentan con tecnología infrarroja para operaciones de noche.

El C5i de Michoacán, construido en un terreno de 31.000 metros cuadrados, es considerado el mayor Centro de Control de América Latina. Posee más de 6 mil cámaras de videovigilancia y 18 mil botones de emergencia. En la zona metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, el C4 de Tlajomulco de Zúñiga cuenta con una plataforma que permite, a través de análisis matemáticos, realizar una predicción del delito y determinar las zonas con mayor incidencia delictiva.

La Secretaría de Seguridad reúne diferentes tecnologías que permiten a estos centros recopilar la información de las llamadas al 911 (número de emergencia nacional), al 089 (servicio de denuncia anónima para acusaciones que requieren investigación y análisis de inteligencia), las imágenes de sus miles de cámaras de vigilancia y la incorporación de la tecnología de los drones con el fin de ejecutar mejores estrategias en el tema de seguridad ciudadana.

Cada semana “CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA”, de la mano de Zea, dejará al descubierto, las situaciones más peculiares a las se enfrentan cada día los operadores y agentes policiales: y que van desde robos a comercios, a automóviles, escapes a toda velocidad, accidentes de tránsito y hasta personas extraviadas.

No hay ficción que supere la realidad y las cámaras de vigilancia ciudadana pueden atestiguar. “CAM ALERT” regresa a A & E, porque ya nadie puede escaparse del ojo de la ley. “CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA” es una producción original de A&E realizada junto a las casas productoras Beta Plus y Volga Producciones.

ACERCA DE FRANCISCO “PACO” ZEA

Periodista, locutor, conductor abogado y conferencista nacido en México en mayo de 1971, Francisco Zea es considerado uno de los periodistas más respetados de la TV en México que se ha destacado en numerosos programas de radio y televisión, entre ellos Imagen Noticias, y ahora como conductor de “Cam Alert: Captura Exitosa" de A&E.

Paco Zea tuvo sus primeros acercamientos al ámbito periodístico en Televisa Radio, donde tuvo su propio Noticiero Matutino de la XEW llamado “En directo con Francisco Zea”. Luego se destacó en WFM, donde Zea estuvo participando en varios programas enfocados a los jóvenes que también le dieron un cierto prestigio a su carrera y, por su gran aceptación por parte del público, fue titular en la primera emisión de Radio Trece Noticias durante tres años. Su siguiente parada sería en Canal Once conduciendo el programa “Espiral” y luego fue titular de Noticias de la Noche en Excélsior TV. En Cadena Tres condujo uno de sus espacios de noticias dentro del canal, que finalizó en 2015. Luego de que la televisora tramitara su permiso para tener licencia y llegó a México un nuevo canal de televisión abierta, Imagen Televisión. Luego de que Imagen Televisión se estuviera preparando por varios años para tener un espacio dentro de cadena nacional, en 2016 tuvo permiso para tener sus propios programas de televisión y fue así como Francisco Zea, junto con otros reconocidos periodistas como Yuriria Sierra y Ciro Gómez Leyva, fueron los seleccionados para dar las noticias dentro de Imagen Televisión. “Noticias con Francisco Zea” fue el espacio que, de lunes a viernes por las mañanas, se le dio al conductor y periodista para ser el encargado de dar las noticias más importantes de México y el mundo.

Con esta larga trayectoria de éxitos dentro de la televisión, radio y medios gráficos, Francisco Zea recibió una gran variedad de reconocimientos que sellan su gran carrera periodística y como conductor de noticias, entre los que se destacan el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Locutores, El premio del Círculo Nacional de Periodistas, entre muchos otros, que solo avalan a Francisco Zea como una de las personalidades de México más influyentes y con mayor credibilidad en todo el país.