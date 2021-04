Arap Bethke aboga por los océanos y la pesca responsable: "Los océanos no solo son la fuente de alimento y trabajo para millones de personas”

18/04/2021 - 14:47 Camerino

El actor ecológico comprometido con el planeta Arap Bethke se une a la organización ambientalista Sachamama con la campaña "El océano: el gran proveedor"(The Ocean: The Great Provider), una iniciativa que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

"Los océanos no solo son la fuente de alimento y trabajo para millones de personas, sino que son fundamentales para la regulación del clima. Necesitamos océanos sanos para afrontar la crisis climática. Son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Los océanos nos proveen oxígeno, capturan calor y CO2 de la atmósfera. No podemos darles a cambio derretimiento de cascos polares, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas únicos", señaló Bethke, quien también es vocero de la campaña #ConsumoResponsable de Greenpeace México.

La crisis climática es un hecho, cada vez más evidenciamos sus consecuencias en todo el mundo. Inundaciones, sequías extremas, incendios cada vez más feroces amenazan de manera constante los ecosistemas del mundo. En la actualidad, nuestros océanos, bosques, glaciares, selvas y humedales están siendo devastados por industrias que dañan sin reparos y no se cuestionan sobre los efectos de sus actividades en el corto, mediano y largo plazo.

“La única manera de obtener más alimentos del océano es protegerlo más haciendo pesca responsable", explica el actor ecológico. "Proteger el 30% del océano para el 2030 es nuestra meta. El océano no puede absorber lo que nosotros generamos. No puede seguirnos el ritmo. Nuestra vida depende del océano. Si seguimos destruyendo sus ecosistemas, el océano no va a poder seguir prestando sus servicios esenciales, que son captura de carbono, generación de oxígeno o la regulación de la temperatura del planeta”, apunta el histrión quien exhortó al público a firmar el juramento del océano: https://oceanthegreatprovider.org/oath/?lang=es

Además de Arap Bethke, suman su voz en la campaña El Océano: El Gran Proveedor (The Ocean: The Great Provider) Vanessa Hauc Famor Botero 360Val Verde is Better Azucena Cierco MiaLife 10 Lola Ponce, Lauren Arboleda #30by30 Como parte del esfuerzo, la organización ecológica Sachamama, hizo una mini-serie documental de cuatro capítulos que ayudarán a replantear nuestra relación con el océano. Resaltando la necesidad de tomar acciones concretas que protejan el océano y las comunidades que de él se sustentan. Conocerán a personas increíbles del estado de la Florida que trabajan incansablemente para proteger al ecosistema marino.

Es realizada con el apoyo de organizaciones ambientales y personas influyentes locales y nacionales, se asocia con la periodista ambiental de Telemundo, Vanessa Hauc, para informar a las personas sobre los beneficios ambientales, económicos, sociales y emocionales que el océano brinda a nuestras comunidades. Destaca las formas clave en las que el océano apoya los medios de vida e incluye entrevistas con Seafood Grille & Fish Market de García, Calypso Dive Charters, 1000 Mermaids Project y Future 6 Helping Hand.

INICIATIVA

La campaña es parte de la iniciativa 30x30, que busca proteger el 30% de nuestras tierras y océanos para el 2030. El mayor esfuerzo para ayudar a mantener la biodiversidad global y combatir la crisis climática; creando refugios para que la vida marina se adapte al cambio climático y protegiendo los ecosistemas que almacenan carbono como manglares, pastos marinos y pastizales.

Arap puntualizó que nuestras acciones individuales cuentan: "Esta iniciativa es un paso importante para abordar el problema y ayudará a proteger los ecosistemas oceánicos, así como los medios de vida de quienes dependen de ellos. La contaminación por plásticos ya era una de las más grandes amenazas a nuestro planeta antes del coronavirus. El rápido aumento en el uso de ciertos productos que ayudan a proteger a las personas y a detener la propagación del virus está empeorando las cosas".

Agregó “La producción y el consumo de plástico son parte de un sistema global que tiene muchas dimensiones comerciales. Sin embargo, el papel importante que las políticas comerciales mundiales podrían tener en la lucha contra la contaminación por plásticos no ha tenido la atención que se merece”.

¿QUIÉN ES BETKE?

Bethke nacido en Kenia y criado en México, es conocido por su trabajo en las series 'Buscando a Frida' (2021) 'La Usurpadora' (2019), 'La Piloto' (2017, 2018), 'Club de Cuervos' de Netflix (2015) y las películas 'Sin Origen" (2020), 'Guadalupe Reyes' (2019), 'No se aceptan Devoluciones' (2013), Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de "The Climate Reality Project" uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento "24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos).