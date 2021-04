J Álvarez a EL LIBERAL: “No me encajo en un solo estilo musical y no le temo mucho al dedo o a que me juzguen

21/04/2021 - 20:55 Camerino

La realidad que lo circunda es la musa que inspira a J Álvarez, cantautor puertorriqueño que al ritmo del reguetón expresa lo que siente y lo que piensa.

“Te voy a ser sincero. Yo, en cuestión de música, no tengo miedo de expresar lo que siento. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una opinión, cada persona tiene su estado de ánimo. Yo tengo diferentes temas. No me encajo en un solo estilo musical. No le temo mucho al dedo o a que me juzguen. No somos perfectos, no soy perfecto y nunca he dicho soy una persona perfecta”, resaltó, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, el músico nacido en Río Piedra.

“Quiero llevar un mensaje de unión”, enfatizó J Álvarez quien acaba de lanzar su tema “Agüita con coco”.

Este artista se unió a la popular agrupación colombiana Alkilados.

“Yo siempre quise devolver lo que me dio Colombia y lo que Medellín representa para mí, después de tantos años volvemos con este gran proyecto que revive la esencia del reguetón” afirmó J Alvarez sobre el sencillo, que es parte de la nueva apuesta urbana de la casa colombiana Codiscos, Reguetón club.