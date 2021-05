EL LIBERAL en el lanzamiento virtual de “Resístete si puedes, la campaña de Lifetime para promover sus películas con una perspectiva muy femenina

03/05/2021 - 15:45 Camerino

Angie Taddei, Melissa López y Olivia Peralta, actrices mexicanas conocidas popularmente como las “AMO” (por las iniciales de sus nombres), y la colombiana Cata Gómez, son las figuras principales de “Resístete si puedes”, la campaña lanzada por Lifetime en la que promueve las características irresistibles que tiene una Lifetime Movie, con una perspectiva femenina única, un tono casual y divertido.

Angie, Melissa, Olivia y Cata fueron las elegidas para impulsar en América Latina a la franquicia líder e irresistible de Lifetime Movies, integrada por películas que contienen romance, drama, comedia, intriga y acción presentados con una perspectiva femenina que continuamente nos dejan asombrados de cómo la realidad supera a la ficción.





“Cada una de estas mujeres comparte muchos de los atributos de la marca Lifetime y estamos muy orgullosos de realizar esta campaña de la mano de ellas y poder acercarnos más a nuestras audiencias con un tono fresco y divertido que promueve lo irresistible que son nuestras Lifetime Movies” comentó Carmen Larios, Senior VP de Contenido Lifetime Latin America, en el lanzamiento virtual que Lifetime hizo para medios de comunicación de América Latina, donde EL LIBERAL estuvo presente.





“La idea de la campaña nació como la necesidad de contar lo que son las películas de Lifetime Movies. Nos preguntamos ¿qué tenemos todas en común con las películas de Lifetime? Y sin dudas es que uno no puede resistir a ver las películas por la manera en la que están producidas y su narrativa; y cómo nosotros consumimos las películas una tras otra. Y así fue cómo surgió el concepto para armar la campaña”, agregó Larios.









¿QUÉ ES “RESÍSTETE SI PUEDES?

“Resístete si puedes” es una campaña multimedia cuya columna vertebral está compuesta por una serie de secuencias cinematográficas con un toque femenino y divertido al mejor estilo Lifetime Movies, originales radionovelas, avisos publicitarios y una acción en redes sociales con el estilo único de cada una de ellas y la conexión tan especial que tienen con sus seguidores. La producción estuvo a cargo de Juana María Torres, Directora de Producción Original de Lifetime Latin America.

Las piezas mexicanas fueron ejecutadas por Alex Balassa, productor y director chileno- mexicano, Nominado al Emmy Internacional, con más de 20 años en la industria.

Las piezas de Colombia producidas desde Miami fueron realizadas por Lilo Vilaplana, multi premiado director cubano responsable de éxitos como “Dueños del Paraíso”, “El Capo” y del estreno del momento “Plantados sobre el exilio cubano”.

La campaña “Resístete si puedes” estará presente durante todo el año promoviendo las Lifetime Movies y se suma a otras importantes iniciativas de Lifetime como son “Juguemos Igual”, “Equality Shorts” y los Latin America Lifetime Awards.





TADDEI: “RECALCO DE QUE TENGAMOS DIRECTORAS, ESCRITORAS Y PRODUCTORAS MUJERES”

En el evento virtual, donde estuvo EL LIBERAL, la actriz Angie Taddei comentó: “Todas las Lifetime Movies tienen este ganchito en donde quieres ver más. El Resístete si puedes es básicamente eso. O sea, que estás viendo nada más la propaganda entre una y otra y ya quieres terminar de verla. No puedes resistir de verdad. Están buenísimas. Me parece interesantísimo y recalco que tenemos directoras mujeres, escritoras mujeres, productoras mujeres, la trama es sobre una protagonista mujer. Creo que darnos este espacio es sumamente importante.”





LÓPEZ: “SOMOS MUJERES CHAMBEADORAS”

Por su parte, en el streaming de Lifetime, donde participó EL LIBERAL, la actriz Melissa López enfatizó: “Somos unas mujeres chambeadoras (trabajadoras), con valores, con muchos sueños cumplidos y muchos sueños por cumplir, con momentos también complicados, tristes, con caídas, con absolutamente todo. Y es una belleza poder ser parte de Resístete Si Puedes. Desde el día uno que nos platicaron de este proyecto nos ilusionó bastante y más que la pudimos hacer en medio de la pandemia. Qué locura, qué bendición! Lo logramos, lo hicimos! Estamos emocionadas de que ya la gente las pueda ver y pueda disfrutar de estas películas que son producidas o son escritas o son dirigidas por mujeres.”





PERALTA: VALE LA PEN ESTAR VIENDO CONTENIDO QUE TE SUMA”

En tanto, en el encuentro virtual, donde estuvo EL LIBERAL, remarcó: “Disfruto todo de una película, pero lo que a mí más me impacta o está en mi lista de prioridades, son los diálogos. Entonces, como influencer, me fascina cuando encuentro una frase, un diálogo digno de compartir y de opinar e involucrar a la gente que me sigue en lo que estoy viendo. Vale la pena siempre estar viendo contenido que te suma, que te inspira, que te motiva, que te engancha y definitivamente estas son las películas de Lifetime "Resístete Si Puedes".”





GÓMEZ: “NO SE VAN A RESISTIR”

La actriz colombiana, Cata Gómez, precisó: “La campaña quedó espectacular, me encantó. Estoy súper emocionada. Estoy muy feliz y sobre todo porque mi spot tiene que ver con cocina, lo que más me encanta, entonces, gracias por esto. Gracias a Lilo Vilaplana y a todo este equipo maravilloso, porque hacer esto en pandemia fue bastante retador. Estamos en plena pandemia. Estamos en confinamiento en muchos lugares de Latinoamérica. Entonces es un momento para que nos podamos quedar en casa, encender el televisor, ver estas películas maravillosas con un gran contenido, y de muchas emociones. Entonces qué mejor que poder disfrutarlas con la familia, por ejemplo, que sea como una excusa también de unir las parejas, de unir las familias, de unirse uno con los hijos y quedarnos ahí viendo juntos el contenido. Eso me parece maravilloso. Entonces no se van a resistir.”





SOBRE LAS PROTAGONISTAS

ANGIE TADDEI ( angietaddei en Instagram)

Condujo el programa “Cámbiame el look” en E! Entertainment Television. Es integrante de JNS. Formó parte del “90’s Pop Tour” junto a otros grupos que marcaron la década de los 90. Junto a Olivia Peralta creó una revista virtual de moda, salud y belleza para mujeres llamada “Mundo Rosa”. Es coautora de los libros “Mundo Rosa”: “Tu guía máxima de belleza” y “Mundo Rosa”: Tu guía máxima de sexualidad.





MELISSA LÓPEZ ( melissalz83 en Instagram)

Es integrante del grupo musical JNS (Jeans) y conductora del programa “PicNic” junto a Olivia Peralta por Telehit. Ha sido conductora de diferentes alfombras rojas de eventos de Telehit. Formó parte del proyecto “90’s Pop Tour” junto a JNS y otros grupos musicales que marcaron la década de los años 90.





OLIVIA PERALTA (oliperalta en Instagram)

Actriz y conductora. Durante ocho años estuvo como conductora estelar en el programa de “PicNic”, transmitido por Telehit. En 2014 la vimos conducir el programa “Desafío Fashionista” de Discovery Home and Health. Recientemente la vimos como conductora de “La voz… Kids”. Es fundadora de su marca “OP Concept Store”. Participa como invitada en el programa “Cuéntamelo Ya”.

Las chicas A.M.O. tienen su canal en YouTube y Facebook que es un proyecto más íntimo, más personal y con contenido actual, donde puedes reír con ellas, aprender con expertos y disfrutar diferentes secciones.





CATA GÓMEZ ( catagomezpi en Instagram)

Nació en Medellin, Colombia. Es comunicadora social y periodista de profesión. Cata tiene una carrera multifacética desde modelo de campañas, comerciales y pasarela; conductora de televisión en la cadena RCN con los programas “Estilo RCN” y “Noticias de Farándula”. También es locutora, actriz de telenovelas incluyendo “La Viuda de la Mafia” como la villana, y “Enigmas del más allá”, entre otras. También ha participado en dos conocidos realities colombianos como Masterchef y Protagonistas de novelas.

Hoy sigue sus actividades desde Miami y es una reconocida influencer. Madre de dos hijos (Violeta y Matías), casada con el también conductor y actor colombiano Juan Pablo Llano, una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.