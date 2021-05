Javier Calequi, desde Madrid, pide cantando “Si me vas a dejar que sea antes de la siesta” y asegura que “La grasa es el vehículo del sabor”

12/05/2021 - 14:37 Camerino

Javier Calequi vuelve a la escena (de la que nunca se fue) para presentarnos su último lanzamiento de ritmos cumbieros y bases electrónicas: “La grasa es el vehículo del sabor”.

Una canción que invita a quebrar las caderas y entregarse al ritmo cansino y juguetón de los pasos de Calequi y Las Panteras.

Acompañado a esta salida, Calequi relanza su hermoso “Si me vas a dejar que sea antes de la siesta” a dueto con el artista Kevin Johansen. Una canción cálida, de aceptación y soltura. “Si me vas a dejar...” parece ser un pedido justo y lleno de amor propio.









SOBRE "LA GRASA ES EL VEHÍCULO DEL SABOR"

En su último lanzamiento, Calequi nos sorprende con una cumbia eléctrica que nos hará mover las caderas, queramos o no. Un sonido eléctrico, latíno, repleto de samples de buen gusto y una guitarra final que nos corta la garganta.

A nivel imagen, este será el primer capítulo de 3 episodios que formarán una historia animada guionada por él mismo. La canción es muy potente, invita al baile, y en la mitad nos da un respiro que nos lleva al cielo antes de devolvernos bruscamente a la realidad. En los coros están su nuevo grupo "Las Panteras", en la batería el gran Marcelo Novati (Juanes), y la masterización de la canción estuvo a cargo del To Brandileone (5 a seco, Brasil).













SOBRE "SI ME VAS A DEJAR ANTES DE LA SIESTA"

Calequi defiende la “Si me vas a dejar...” como una canción cuya sensualidad desborda rituales y momentos sagrados, sí los hay. Dormir la siesta es uno de ellos. Esa paz de auto‐ concedernos el derecho de dormir, e incluso de flirtear con la duermevela a casi mitad del día, nada ni nadie puede perturbar, ni siquiera el hecho que nos dejen. ¿Quién se podría atrever a arruinar este placer? Nadie debería. Calequi, ese trovador moderno argentino‐español, suma al magnético Kevin Johansen para entregarnos una nueva canción en clave de plegaria indiscutible y en plan de cuento eléctrico.

Todo eso configura nuestro ticket de entrada a este mundo donde la temperatura se torna elevada, dándonos ganas de nadar en un océano de bebida fría para matar la sed de amor. Se torna imposible no mover el cuerpo con el swing y el groove que nos envuelven, mientras la voz aguda con dejo de nostalgia de Calequi, y la honda y voluptuosa de Johansen, se abrazan en comunión para asaltar a mano armada nuestro corazón que quiere sortear lo áspero y lastimero del resquebrajamiento de una relación. Queremos bailar, sí, pero solos y abrazar nuestra decisión. Porque no hay nada mejor que abrazar la soledad también, y “Si me vas a dejar...” es el mejor soundtrack para sentirnos bien aceptando que solos estaremos mejor.

Desde España al mundo, Calequi va surcando el mar musical a pulsos plenos y esta vez, con mucha sensualidad, creó cálidos paisajes de un romance en tensión. Su pericia compositiva nos demuestra que domina una exquisita paleta de sonidos, sentimientos y energías, como un alquimista de la música. Buenas siestas.





ACERCA DE JAVIER CALEQUI

Calequi es un multiinstrumentista, compositor, autor y productor argentino-español, radicado en Madrid. Ha formado parte de la banda de Jorge Drexler en su última gira, la de “Salvavidas de hielo”, con el que ha dado más de 120 conciertos en todo el mundo incluído un Tiny Desk; también ha compartido escenario con artistas de la talla de Raphael, Coti, Alejo Stivel, Marcela Morelo, Tan Biónica o Fetén Fetén, entre otros.

En los últimos años, fue una de las dos mitades (y principal compositor y autor) del Dúo La Loba, proyecto con el que publicó dos discos: “El Discos Hermoso”, de 2017; y “Verbena”, de 2019. En la actualidad, forma parte de la banda-colectivo La Boa de Isaac, que se convirtió en un fenómeno viral en Iberoamérica.

También tiene su propio estudio, que compone músicas ad hoc para publicidad y cine, que ha sido premiado con 15 Leones de Cannes a Mejor Música para distintos anuncios internacionales. Calequi convierte el género ‘de autor, trovador moderno’ en un espacio absolutamente transversal, desprejuiciado, poliédrico y polifónico. En temas como “Más que un domingo”, “Los gatos” y “Si me vas a dejar que sea antes de la siesta” (con Kevin Johansen), Calequi confirma que es una caja de sorpresas y que su talento e inventiva no tienen límites.