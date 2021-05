Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes: “Si hay algo de inexplicable es la historia nuestra”

15/05/2021 - 18:57 Camerino

El “Milagro de los Andes” es uno de los episodios destacados de “Inexplicable Latinoamérica”, serie que History estrenará, para la Argentina el sábado 22, a las 22.45, con la conducción del actor colombiano que triunfa en Hollywood, John Leguizamo,

El evento de prensa organizado por History, donde estuvo EL LIBERAL, también contó con la sorpresa de la participación de Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia y el milagro de Los Andes, uno de los temas que tratará la serie en su versión latina.

Cuéntanos cómo fue la verdadera experiencia contigo y con todos los chicos que creían que ese día se acababa la vida.

Bueno, la primera cosa que debo decir que si hay algo inexplicable es la historia de nuestra. Fijate que han pasado 48 años y sigue tan vigente la historia. Digo, se han hecho tres películas, nueve documentales, 26 libros escritos. Es una historia que la gente no para. Yo doy alrededor de 100 conferencias por año, en la medida que no haya pandemia. Pero lo importante de esta historia es que fue protagonizada por gente del común. No éramos gente superdotada, que sabíamos del frío, que sabíamos de la nieve, que sabíamos de supervivencia. Éramos chicos del común. Es más, yo tenía 18 años en aquel momento hasta niñera tenía. Entonces era mucho más inexplicable todavía que gente que no conocía lo que era el frío, lo que era pasársela mal, pudiéramos sobrevivir 70 días. ¿Sabes lo que son 70 días? Es una enormidad. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo. Pero es un tiempo donde vos ves la capacidad del ser humano de poder evolucionar, transformarse y salir adelante.

¿Qué fue lo que estabas pensando para salir adelante, para sobrevivir? ¿Qué te hizo vivir?

Bueno, lo que más me hizo vivir justamente no fue la fama. Fijate que esta historia tiene mucho Hollywood, tiene mucha película, libros, fama, en todos lados del mundo te quieren conocer. Lo que nos hizo salir adelante fueron cosas muy simples, como es el regreso a casa con tu familia y pelear por la vida, que era por lo que nosotros peleábamos. A nosotoros no nos interesaba la fama, ser celebridades, ni mucho menos; nos interesaba llegar a mi casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro, con mis hermanas. Esa era nuestra lucha. Las pequeñas grandes cosas que le dan el verdadero sentido a la vida cuando la escala de valores cambia, cambia abruptamente cuando suceden estas historias.

Que no sea el accidente, ¿que podría ser lo inexplicable?

Lo inexplicable para mí es como se dan las situaciones, las coincidencias. Fijate que en el año 2002 había una crisis terrible acá, sobre todo en el sur, entre Argentina y Uruguay. Yo tenía una agencia de publicidad que se vino abajo. Y yo tenía 50 años. O sea que a los 50 años recomenzar es imposible. Entonces me acuerdo que se cumplían 30 años de la de la historia de Los Andes y como publicista que soy, organicé la página web de los sobrevivientes y me puse humildemente como conferencista. Yo nunca había dado una conferencia y de pronto de la nada en enero, además yo estaba sin un peso, horrible, la situación mía era espantosa y de golpe me llaman de una empresa mexicana que se llamaba (...) que ya no existe más. Creo que no existe más después de mi conferencia (risas). Y me contratan tres conferencias en México el 23 de enero. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo porque era una cosa muy vívida y era algo que yo no sabía ni cómo empezar a dar la conferencia. Me acuerdo que fui con mate. Los uruguayos tomamos mate. Este es un mecanismo de defensa. 2.400 personas en el Teatro San Pedro en Monterrey y yo no sabía ni por dónde empezar. Y bueno, di una conferencia que fue tal el éxito, que de ahí en adelante no paré nunca más. México es sin duda el mayor de los de los mercados, mercado no me gusta decirlo porque esto no es un mercado, pero de donde más me invitan es porque los mexicanos entienden que la historia de los Andes es casi propia. Y quizá por una película que hicieron un mexicano que se llamaba "Los sobrevivientes de los Andes", muy mala por cierto en el año 74, pero que la vio todo México. O sea, cuando Televisa o Azteca no tienen que poner, te ponen la película de los sobrevivientes. Entonces lo inexplicable para mí es cómo se da eso de estar en la fundidera más brutal, sin saber qué hacer y de golpe de la nada las cosas surgen. Que es un poco como surgió también en nuestra historia cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, que fue una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Que fue lo peor que te puede pasar. Nosotros padecimos sin duda la peor noticia que el ser humano puede padecer, que la sensación de no existir más. O sea, el mundo seguía andando en el mundo, se seguía jugando al fútbol, llegaron los astronautas a la luna y nosotros allá perdidos en la montaña. Pero en definitiva, fue el mensaje más claro que Dios nos mandó para darnos cuenta de que la historia estaba en nuestra mano. Y así fue. No es cierto de que nos encontraron los helicópteros, lo que sí es cierto que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. A ver si entendéis el concepto. Nosotros ese día dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir.