Gerard Flores, el actor y músico argentino que triunfa en Hollywood y promueve la inclusión con sus propuestas artísticas

15/05/2021 - 19:06 Camerino

A través de su música, Gerard Flores pretende brindar entretenimiento, pero, sobre todo, mostrar la realidad sobre temas sociales y promover mayor inclusión, tal como lo ha plasmado en cada uno de sus videoclips. Su primer sencillo ‘Esta noche’ celebró la diversidad con bailarines de diferentes orientaciones sexuales, con ‘Lonely’ indaga sobre la soledad durante la pandemia, y con ‘Por eso te amo’, sobre el amor que trasciende cualquier obstáculo, incorporando al video la letra de la canción y el lenguaje de señas. Con su último lanzamiento, 'Ya no vuelvas', “busco dar un mensaje positivo, tener la valentía de tomar la decisión de dejar ir lo que a uno le resta, para estar mejor”, asegura el cantautor. Después de una exitosa carrera en la televisión y en la música argentina, donde formó parte del programa de Susana Gimenez por dos años, Gerard decidió buscar nuevos desafíos en los Estados Unidos. Con la visión de llevar el pop latino a cada rincón del mundo, lanzó su EP como artista solista. Su música tiene un sonido distintivo y fresco, mezclando influencias de diversas culturas como el pop, flamenco y reggaeton, con un sonido moderno y actual.

Hace varios años, Gerard Flores se radicó en Los Ángeles consagrándose como actor; su carrera incluye títulos como 'My Secret Lake', disponible en Amazon Prime, 'From Dusk Till Dawn: The Series' y 'Harbinger: The Movie'. Además de escribir y producir la premiada serie 'Just Living', también disponible en Amazon Prime, con la que consiguió premios como Mejor Director y como Mejor Comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.

Desde su lanzamiento como solista, Gerard ha trabajado con Trevor Muzzy, ganador del Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones al premio Grammy por producir a JLo, Lady Gaga, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y RedOne. También, coescribió sus primeras canciones con Aleena Gibson, cantautora sueca que ha trabajado con Jason Derulo, Nick Carter, Chenoa, and David Bisbal entre otros.

El propósito de Gerard es usar la música para motivar a las personas a ser auténticas sin importar su sexo, raza, credo, orientación sexual o imagen. Haber sido víctima de bullying de niño, Gerard vivió en carne propia lo que es sentirse diferente. Fue la música quien lo ayudó a aceptase a sí mismo y a valorar lo diferente. Hoy, su música invita a celebrar las diferencias y a aceptarlas como poderosos dones.