Karol Sevilla a EL LIBERAL: “Quiero ser yo misma, quiero volar, quiero ser libre, seguir mis sueños, pero siempre cumplir con mis metas y mis sueños”

18/05/2021 - 11:27 Camerino

“Quiero ser yo misma, quiero volar, quiero ser libre, seguir mis sueños, pero siempre cumplir con mis metas y mis sueños”. Así se expresó, a EL LIBERAL, la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla en una conferencia de prensa virtual donde Disney lanzó la campaña “Disney Princesa: tiempo de celebrar”, con relatos reales para inspirar a niños, niñas y jóvenes a celebrar su autenticidad.

La ex protagonista de “Soy Luna” le pone la voz a “Desde hoy”, leit motiv de la iniciativa de Disney. Este tema se conocerá oficialmente el próximo viernes 21. “La verdad es que cuando escuché la canción por primera vez, me enamoré porque justo me sentí muy identificada; porque yo como persona tengo muchos miedos, tengo retos por cumplir, quiero crecer cada día y creo que el crecer y tener nuevos retos hace que el miedo esté en mí. Y justo es eso (en esta canción), hoy voy a dar un paso hacia adelante, voy a cambiar, quiero que sea diferente, quiero ser yo misma, quiero ser más fuerte, quiero que la gente me note más fuerte”, enfatizó Karol a EL LIBERAL en la rueda de prensa virtual .

“Creo que eso es lo que hacen las princesas, te inspiran a serlo. Mi favorita es Mérida, de la película “Valiente”, ella es una guerrera, luchadora, es una mujer que no se deja y me siento muy identificada. Creo que todos tenemos una princesa con la cual nos podemos identificar, y esta canción “Desde hoy” es eso, quiero ser yo misma, quiero volar, quiero ser libre, seguir mis sueños, pero siempre cumplir con mis metas y mis sueños”, enfatizó.





DURANTE TODO EL 2021

A lo largo del 2021, “Tiempo de celebrar” contará con contenidos exclusivos asociados a las historias de las Princesas de Disney más queridas, como Ariel, Jasmín, Pocahontas, Mulán, Cenicienta, Mérida, entre otras y también las reinas Elsa y Anna.

Concebida como una experiencia multiplataforma, la campaña llega a toda la región a través del lanzamiento de un video alusivo que se podrá ver en Disney Channel y Disney Junior, así como en los canales oficiales de Disney en YouTube para Latinoamérica, y en las cuentas oficiales de Disney Princesa Latinoamérica en Instagram y Facebook.

En tanto, Cristina Giosa, Chief Marketing Officer de The Walt Disney Company Latin America, resaltó: “Disney Princesa tiene relatos que conectan a generaciones que crecieron con los distintos personajes, desde Blanca Nieves hasta Moana, mostrando historias que evolucionan a lo largo del tiempo, con personajes auténticos, que reflejan a todas nuestras audiencias, tanto niños y niñas como adultos. La valentía y la bondad son valores universales que atraviesan todas estas historias y que permanecen atemporales”.