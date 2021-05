Rocco Posca reveló que “El Gaviota”, su tercer álbum, nació de un sueño

18/05/2021 - 14:42 Camerino

Tenía todo listo para editar su tercer álbum de estudio, pero le faltaba el nombre. Dio vueltas y vueltas hasta que, de repente, en un sueño que tuvo, apareció el título de “El Gaviota”, tal como denominó a su nuevo trabajo el cantautor argentino Rocco Posca.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Posca reveló el contenido de ese sueño. Una noche me voy a dormir y sueño que estaba en un tablao de flamenco, así como en una especie de lugar bastante oscuro, pero muy lindo e interesante en una época como los 60 o los 50. Había mucha gente, cantores y demás. Yo estaba sentado en una mesa circular y se me acercaban dos personas y me decían: “Joder hombre, está todo bien con la música que haces, pero a partir de ahora ya no te puedes llamar más ‘Rocco’. A partir de ahora eres ‘El Gaviota’”, contó el músico que hoy presenta su nueva placa con Sony Music.





¿Cómo nació “El Gaviota” y en qué momento de tu vida llega?

“El Gaviota” nace de un sueño, literalmente. El disco ya había sido grabado, ya lo habíamos mezclado. Ya habían salido dos canciones y estaba por salir el disco y yo no tenía el nombre todavía. Y me preguntaba ¿cómo se puede llamar este disco? Una noche me voy a dormir y sueño que estaba en un tablao de flamenco, así como en una especie de lugar bastante oscuro, pero muy lindo e interesante en una época como los 60 o los 50. Había mucha gente, cantores y demás. Yo estaba sentado en una mesa circular y se me acercaban dos personas y me decían: “Joder hombre, está todo bien con la música que haces, pero a partir de ahora ya no te puedes llamar más ‘Rocco’. A partir de ahora eres ‘El Gaviota’”. Y yo me quedaba mirándolos, como sorprendido. Me desperté sorprendido y con el sueño muy vivido. Así fue como pasaron los días y me quedó “El Gaviota”, “El Gaviota” y, bueno, dije vamos a darle la bienvenida poniéndole a mi nuevo disco así. ¿Y en qué momento de mi vida me encuentra? Bastante bueno, la verdad. Es un momento, creo, súper expansivo, de crecimiento y de descubrimiento constante. Me agarra en un momento como muy contento, de novio, con proyectos dando vuelta. También fue un disco grabado con personas que quiero mucho, que son súper talentosas y que me potenció un montón.









ACERCA DE ROCCO POSCA

Rocco Posca es un músico guitarrista, cantante y compositor, que con solo 20 años ya es uno de los artistas con mayor proyección del rock en Argentina.

Un estilo desprejuiciado y personal que actualiza elementos clásicos del género, combinando riffs de guitarras distorsionadas con canciones introspectivas de sonido acústico y una potente presencia en vivo. Rocco compartió escenario con figuras míticas como Fito Paez y David Lebon.





* En EL 2016, a sus 17 años, lanzo su primer sencillo de la mano de Sony Music, titulado “Connections”. Su álbum debut “Niños del universo” fue lanzado en vinilo y formato digital en julio de 2017.

* En el 2018 trajo el single “Arcoiris”, el cual fue producido, grabado y mezclado en Berlín por Gordon Raphael (productor de emblemáticos músicos como The Strokes, The Plastics y Regina Spektor), quien trabajaría en todo el resto del segundo álbum de Posca, titulado “Fervor” y editado a fines de ese mismo año en los mismos formatos.

* Durante 2019 se dedicó a girar por España, Alemania e Inglaterra. En agosto estrenó el video de “Algo de nosotros dos”, filmando en Berlín, y luego dio a conocer versiones acústicas de algunas de sus canciones, grabadas en vivo para “Toque real - Live sessions”.





* El 16 de julio de 2020 presentó su single y video “Siempre caigo lento”, primer adelanto de lo que sería su tercer álbum de estudio. Le siguieron en agosto la magnética “Tu recuerdo”, con su rítmica de aires flamencos, y a fines de noviembre los sonidos ochentosos de “En tus besos”, presentando al alter ego de Rocco, “El gaviota”, en su cinematográfico video.