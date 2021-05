Mariana Mazú, una psicoanalista y cantante “Negadora” que aspira al Gardel con “La bella indiferencia”

20/05/2021 - 18:20 Camerino

Mariana Mazú resultó nominada a los Premios Gardel 2021 en la categoría Mejor Álbum Artista de Tango por su disco debut "La bella indiferencia". Agradecida por el reconocimiento en este contexto tan hostil, la artista, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, destacó que en su álbum conviven diversos géneros y estilos rioplatenses que van desde el tango, el vals y el Foxtrot hasta el Candombe.





SOBRE EL DISCO “LA BELLA INDIFERENCIA”

El término de uso psicoanalítico "La bella indiferencia" consiste en una actitud de indiferencia ante situaciones o sucesos que no concuerdan con las expectativas previas. En este sentido, el concepto del disco nació del propio psicoanálisis de Mariana Mazú, del análisis de las canciones que componen el disco, del de sus propios pacientes, de las charlas con amigos, de los padecimientos y de la observación de lo que la rodea.

La presentación en vivo tuvo lugar en Café Vinilo en marzo de 2020, días antes de establecerse el confinamiento en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente a ese show, Mariana tenía planeada una gira por Europa que no pudo realizarse hasta el momento, debido a la situación mundial en relación al Covid-19.

El disco de once canciones incluye versiones propias de reconocidos temas como “11 y 6” de Fito Páez -en el que participa su hija Morena Canji en voz-, “Costumbres Argentinas” de Andrés Calamaro y “Calle Melancolía” de Joaquín Sabina, entre otros. La canción “La negadora” fue elegida para formar parte de la playlist de los Premios Gardel en Spotify.

Su reencuentro con el mundo de la música transcurrió sorpresivamente durante una jornada de trabajo como psicoanalista en el Hospital Borda de la ciudad de Buenos Aires. En el marco de un Festival Solidario en el que participaba el cantor Hernán ‘Cucuza’ Castiello, éste la invitó a cantar junto a Acho Estol -quien resultó ser años más tarde el productor de este nominado disco-, y desde ese momento Mariana desarrolla su vida entre sus pacientes y los shows de tango.





LISTA DE TEMAS





1. LA NEGADORA / Victoria Morán.

2. CALLE MELANCOLÍA / Joaquín Sabina.

3. TORMENTO / Charlo y Luis César Amadori.

4. NOS TENEMOS QUE IR / Acho Estol (feat. Cucuza Castiello).

5. 11 y 6 / Fito Páez.

6. DIVINA / Joaquín Mora y Juan de la Calle.

7. COMO LA FLOR / Abraham Quintanilla.

8. FETICHES / Acho Estol.

9. SIN LÁGRIMAS / Charlo y José María Contursi.

10. TORMENTA / Enrique Santos Discépolo.

11. COSTUMBRES ARGENTINAS / Andrés Calamaro.





SOBRE MARIANA MAZÚ

Mariana Mazú es Licenciada en Psicología, Psicoanalista y cantante. Hija de un padre cantor, se crió en O´Higgins (un pueblo de mil habitantes ubicado en la provincia de Buenos Aires), dentro de un hogar lleno de música con una fuerte impronta del Tango y las visitas del reconocido bandoneonista y cantor Rubén Juarez, quien era amigo de su padre.

Durante su niñez y de un modo lúdico, comenzó a cantar sus primeros tangos y canciones.

A sus 16 años recibió una ‘Mención Especial’ por su participación en la categoría Canto en el marco de los Torneos Juveniles Bonaerenses, donde los músicos Sandra Mihanovich y Adrián Otero fueron jurados.

A los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar la carrera de Psicología y seguir cantando. Sin embargo, la maternidad temprana hizo que se alejara de los escenarios por un tiempo y se abocara a la familia, los estudios y a sostener su hogar. Una vez que se recibió de Psicóloga en la UBA e ingresó a trabajar en el sistema de salud tuvo la sensación de haber llegado a una meta. Pero algo quedaba pendiente.

En 2013 y mientras atravesaba momentos dolorosos por la pérdida de su padre y enfermedad de su madre, Mariana conoció en un bar notable de Villa Urquiza a Cucuza Castiello y tímidamente se animó a cantar un tango durante las ‘zapadas’ que se hacían en el lugar. A partir de ese reencuentro con la música sintió que había llegado el momento de darle un espacio profesional al canto en su vida . Y entonces, la psicóloga y cantante se dedicó a estudiar canto con Noelia Moncada, Alejandro Guyot y Nora Faiman.

Desde aquel momento en que comenzó a profesionalizar su vocación por el canto, diversos acontecimientos la llevaron a alternar sus días entre presentaciones en vivo y su trabajo como psicóloga.

En 2014 fue telonera de Abel Pintos en el Festival Provincial de su pueblo natal, y en 2015 participó durante varios meses del programa ‘Laten Corazones’ emitido por Telefé, junto a su hija Morena.

Realizó shows propios en diversos locales de la ciudad de Buenos Aires, como Café Vinilo, Hasta Trilce, El Faro de Villa Urquiza y El Benny, fue invitada a cantar una canción por el grupo Amores Tangos en su show en La Trastienda en octubre de 2018, y participó junto a varios artistas del género en el ‘Festival Facaff’ realizado en el Club Atlético Fernández Fierro en 2019.

También grabó coros junto a su hija Morena en una canción interpretada por Víctor Heredia para un disco -aún inédito- que produjo Mario Siperman (Los Fabulosos Cadillacs) en homenaje al músico canadiense Leonard Cohen, y participó como invitada junto a Julieta Laso y Sofía Viola en el disco ‘La guerra es adentro’ de Alejandro Guyot.

Actualmente Mariana forma parte del Ciclo ‘Tango en la Terraza’, una serie de doce conciertos filmados en una terraza en el barrio porteño de Boedo en los que participan los más importantes artistas de la escena actual del Tango, entre cantantes y bailarines, como el Chino Laborde, Cucuza Castiello y Karina Beorlégui, entre otros.

Cada programa incluye un evento de streaming y disponibilidad ‘on demand’, y se puede disfrutar desde cualquier lugar del mundo, tal fue la idea de la producción dirigida desde Philadelphia por la bailarina de tango y productora Meredith Klein, donde lo dieron en llamar "Online Concert from Buenos Aires to the World".

El capítulo del que participa Mariana junto al guitarrista y productor José Teixidó y los bailarines ‘Los Totis’ (Christian Márquez y Virginia Gómez), se verá el próximo 24 de septiembre.

Su calidez en el contacto con el público, su melodiosa voz y su versatilidad interpretativa marcan el sello personal de esta artista.

El próximo 21 de mayo se podrá ver su participación en el show vía streaming que dará Cucuza Castiello en el marco del ciclo "Tango en la Terraza".