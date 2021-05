Macy Saffa Abboud, la actriz que todo Líbano aplaude por su labor en la aclamada serie “Rahwa”

21/05/2021 - 17:45 Camerino

La actriz libanesa, Macy Safaa Abboud, vive momentos de gloria por su destacado trabajo en “Rahwa” (traducido como “Se fueron”), una serie de MTV Líbano que “refleja situaciones sociales y otros problemas presentes en la sociedad libanesa y arroja luz sobre ellos”, tal como lo expresó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

En una profesión llena de belleza y amor, como lo es la actuación, actualmente, en “Rahwa” se pone en la piel de Lama, una chica que está enamorada de un joven terrorista llamado Shady, que ejecuta un atentado terrorista en un importante club nocturno.

Así como la prensa especializada de su país destacó sus trabajos en "The Republic of Noun", "Torneo Jounieh Jbeil", "Bardana I" y "Not Me", ahora vuelve a remarcar el inagotable talento de Macy en la composición de su Lama para “Rahwa”.

A sus 24 años, y con una Maestría en Actuación y Dirección de la Universidad Libanesa, Macy ya trabajó con grandes figuras de la escena de Líbano, entre ellos Khatam El Lahham, Marinal Sarkis, Karen Rizkallah, Badi 'Abu Shakra.

Feliz por el gran momento que le brinda “Rahwa”, de Claudia Marshalian y el director Nadim Muhanna, agradece al público el reconocimiento a su trabajo en esta serie donde ratifica su convicción de haber elegido ser actriz.

¿Qué significó para usted ser protagonista de “Se fueron”, la serie de MTV Líbano?

Fue un muy buen paso para mí y para mi carrera, porque el personaje tiene mucho desafío y yo tengo una personalidad a la que le gusta desafiarse a sí mismo.

¿Cuál es la historia que narra esta serie?

Esta historia está inspirada en un atentado con bomba ocurrido en Estambul la noche de Ras Asna en 2017, ya que refleja situaciones sociales y otros problemas presentes en la sociedad libanesa y arroja luz sobre ellos.

¿Cuál es su personaje en esta serie y qué importancia tiene en toda la historia?

En la serie Rahwa, interpreto el papel de una niña menor de edad llamada Lama, que se enamora del joven que bombardeó la discoteca y se involucró con él y luego murió, y se fue cuando se enfrenta a la sociedad y paga un precio elevado.

¿Su personaje en “Se fueron” es diferente al que hizo en “El ciclo de Juniya Jubail” y “Frida Ana”?

Sí, es un personaje muy diferente al resto de personajes que representé, y tiene más desafío y más esfuerzo.

¿Cómo vives este presente artístico dónde sus sueños se hacen realidad?

¿Qué proyectos tiene además de “Se fueron”?

Ahora tengo muchas ofertas para estudiar, para elegir las mejores.

¿Por qué eligió ser actriz?

¿Las historias que se cuentan actualmente, a través del cine, la televisión y el teatro, sigue despertando las emociones humanas?

Por supuesto, todos son sentimientos humanos realistas, especialmente si encarnan una realidad existente en la que vivimos y cuyos resultados pueden beneficiar a la sociedad.

¿Considera que el cine, el teatro y la literatura tienen que acompañar los procesos históricos de un país, por ejemplo, lo que sucede en el mundo árabe actualmente?

Las artes y la literatura juegan un papel importante en la historia y la cultura de cada país, ya que encarnan todas las épocas de su tiempo y dan riqueza a la historia del país.

¿Se inclina por componer a personajes formales, torturados, misteriosos, sufridos o excéntricos?

¿Qué es lo más agotador del trabajo de actor?

Actuar es agotador y requiere largos y agotadores periodos de rodaje, pero disfruto mi trabajo y lo vivo feliz y no me siento cansada.

MENSAJE A LA COMUNIDAD ÁRABE DE SANTIAGO DEL ESTERO

Macy nació en Amioun El Koura, ciudad ubicada al norte del Líbano y desde donde provinieron miles de inmigrantes a la Argentina, particularmente a Santiago del Estero.

En Santiago del Estero, provincia de Argentina, tiene una gran comunidad de inmigrantes árabes, especialmente de libaneses. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?

Me gustaría decirles a los libaneses en Argentina y en todo el mundo, que el Líbano es el país más hermoso del universo, y a pesar de todos los problemas que padece nuestro país, todos deben adherirse a él y volver a él para participar en su reconstrucción. Los amo a todos y espero que encontremos un amor por nuestro Líbano y mis besos para todos.

ELOGIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AMIOUN

A poco de conocerse el estreno de “Rahwa”, con el papel protagónico de su hija dilecta Macy Safaa Abboud, destacaron su participación: “Tras su éxito en varias series, y tras ganarse la admiración de los espectadores, la hija de Amioun, Maisy Safa Abboud, aparece en un nuevo trabajo televisivo de la serie "Rahwa", que comenzó a emitirse en MTV Líbano, a partir del comienzo del “bendito mes de Ramadán”.