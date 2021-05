Cinthia Pérez, una arquitecta que diseña su carrera de cantante con temas sobre la naturaleza y el amor

21/05/2021 - 20:37 Camerino

La cantautora argentina, Cinthia Pérez, quien artísticamente es conocida como Cinth, presentó “Cuál es tu luz”, una canción que compuso en el 2020 año donde empezó la pandemia y en el cual le surgieron muchas reflexiones acompañadas de melodías.





“Cómo conectamos con la naturaleza, con el amor, con la perfección de lo real. “Cuál es tu luz” es una pregunta la cual se responde a través una búsqueda interna de nuestro camino, encontrar que nos ilumina, que nos da brillo y donde encontramos el amor”, destacó quien también es arquitecta y conductora televisiva.





En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, por Zoom, añadió: “Por eso elegí grabarlo en un estudio ubicado en medio del monte preparado para estar en contacto con la naturaleza y conectado con la música del alma. El video está pensado y realizado en una sola toma de corrido (one shot only) sin cortes ni edición”.





ACERCA DE CINTH

Cinth recuerda con mucho cariño aquel 10/10/10 a las 10 de la noche, ese día debutó profesionalmente en la música, en un camino que hace paralelamente al de su profesión de Arquitecta. Hoy quiere revivir con aquellos que fueron testigos de ese encuentro y con el público que se fue sumando a lo largo de estos años.





“Caminos” es un disco muy fresco que cuenta con 8 temas de su autoría. Los primeros cortes que se desprenden del álbum son “Another angel in the sky”, “Veo en tus ojos” y “Pasión”, con una muy buena aceptación de la gente. Este material refleja el cambio de su vida que la llevó a reconectar después de tanto tiempo con la pasión de la música y el canto en esta nueva etapa como cantautora, un camino inesperado.





Sus shows se destacan por la elección de los temas que interpreta con su inconfundible voz y su estilo personal, atravesando distintos géneros musicales como el jazz, tango, blues y Pop.





Su gran versatilidad sobre el escenario al mismo tiempo que su capacidad de adaptarse a presentarse en formato acústico o eléctrico, la lleva interpretar temas que van Luis Alberto Spinetta a los Beatles, de Norah Jones a Pappo o de del gran Astor Piazzolla a Amy Winehouse.





A lo largo de su carrera como cantante realizó shows en lugares como Notorious, Espacio 37, la Biblioteca Café, Rodney, John John, Foro de las Ciencias y las Artes, Club de Jazz, Boris Club, Teatro Sony, Gorriti Art Center, Congo, etc., así como en múltiples eventos privados, solo por mencionar algunos CASA FOA, y Reinauguración calle Arroyo.





Además, durante los veranos realiza giras por Uruguay, sus principales puntos turísticos, y de presentarse en distintos escenarios en la Provincia de Córdoba.





LA GIRA ESPAÑOLA

Cinth cumplió con uno de sus más grandes objetivos, llevar su disco “caminos” y los nuevos temas que formarán parte de su próximo EP, a España, se presentó el miércoles 31 de julio en Marbella, allí comenzó su derrotero por el hermoso país Europeo, fue recibida muy cálidamente por un público de diferentes nacionalidades, la respuesta fue increíble, luego le llegó el turno a Ibiza el Jueves 8 de agosto, una ciudad tan bonita como interesante, abierta a recibir ritmos y estilos de todas partes del mundo, nuevamente el recibimiento fue óptimo, y por último la despedida de España, un día antes de tomar el vuelo a Ezeiza, le llegó el turno a Madrid, otra gran desafío que fue superado ampliamente, eligió nada más y nada menos que un Martes 13, para despedirse de Europa en esta que ya etiquetó como una de tantas otras giras.

En la capital española cantó en medio de la celebración de Lavapiés, nuevamente con un notable éxito. A su regreso de la gira que la llevó a presentarse en Marbella, Ibiza y Madrid, Cinth grabó con Robin Banerjee, quien estuvo por Buenos Aires para una serie de show que dió junto a una banda Tributo a Amy y un proyecto de Jazz y Ska. Grabaron canciones propias y versionando a Amy Winehouse en NK Estudios de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego en junio de 2020 nuevamente se juntaron a la distancia, desde sus casas, Cinth desde Buenos Aires, Robin desde Londres y Facundo Sodano, Contrabajista, desde Córdoba para realizar una exquisita versión de una canción del disco Caminos.

Además, compartió un encuentro en Traslasierra, Provincia de Córdoba, con Diego Jascalevich, el destacado charanguista argentino que vive en Alemania. Juntos interpretaron Another Angel In The Sky del álbum Caminos de Cinth.