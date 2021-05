Omar y Emiliano Chaparro, cuando un padre y un hijo se reencuentran y encaminan sus vidas en una travesía en moto desde Los Ángeles hasta Chihuahua

23/05/2021 - 13:23 Camerino

La audiencia de Disney+ en Latinoamérica está invitada a unirse a un viaje lleno de risas, emoción y aventuras con “Chaparreando”, un nuevo reality show protagonizado por el actor y presentador mexicano Omar Chaparro y su hijo Emiliano.

“Chaparreando” fortaleció el vínculo entre el actor y presentador mexicano Omar Chaparro y su hijo Emiliano. Así lo reveló Omar, a EL LIBERAL, en una conferencia de prensa virtual organizada por Disney con medios latinoamericanos, donde estuvo EL LIBERAL.

El programa, que cuenta con la producción ejecutiva del actor Eugenio Derbez, sigue a padre e hijo en un recorrido épico en motocicleta desde Los Ángeles (EE. UU) hasta Chihuahua (México, lugar de origen de la familia Chaparro), reencontrando a los viajeros con sus propias raíces y ayudándolos a fortalecer su vínculo.





En la producción, compuesta por seis episodios, la audiencia conocerá la intimidad de la familia Chaparro para descubrir más sobre el vínculo entre Omar y Emiliano, luego de que la familia se mudara desde México a Los Ángeles para que el reconocido artista pudiera expandir su carrera en Estados Unidos.





Guiado por la necesidad de estrechar lazos con su hijo adolescente, Omar decide llevar a Emiliano a un viaje al corazón de sus orígenes en su Chihuahua natal para mostrarle las calles donde creció, las personas que marcaron su infancia, los primeros trabajos que tuvo y más. En el proceso, atravesando situaciones imprevistas y momentos de humor y emoción, padre e hijo aprenden valiosas lecciones acerca de la perseverancia, el sacrificio, la identidad y la familia. Chaparreando también cuenta con la participación del resto de la familia de Omar: su esposa Lucy y sus hijas Andrea y Natalia.

Coproducida por 3Pas Studios y Pantaya, Chaparreando es parte de la sólida oferta de contenido regional de Disney+, íntegramente producido en Latinoamérica, con relevancia local y para todas las audiencias.





-EL LIBERAL ¿Cuánto de perseverancia, sacrificio, identidad y familia tiene “Chaparreando”?

OMAR. Mucho, de alguna manera. Precisamente, en esta necesidad de reconectarme con mi hijo, de poder tener una mejor relación, traté de plasmarle de donde viene su padre, cuál es la identidad de su padre, por qué su padre es así, por qué tiene lo que tiene. Esto es el principal motivo porque yo lo tachaba a mi hijo de ser mal agradecido porque estaba en una etapa muy violenta, grosero, de enojo. Entonces, yo dije que Emiliano necesitaba saber quién es su padre y porque tiene la familia que tiene. Fue algo muy bonito porque Emiliano se reencontró con esta película de su padre, pero las verdaderas películas y no las películas que he hecho. Empezó a entender, ¡vaya me vio con otros ojos!, pero al mismo tiempo yo me vi con otros ojos porque me había olvidado de dónde venía porque tengo más de veinte años de no vivir en Chihuahua. Entonces, yo me reencontré con el Omar de cuando tenía 15 años, la edad de mi hijo. Lo más sorprendente de esta serie es que yo pude verlo a él como de un niño a otro niño y lo estaba viendo como un padre autoritario que quería, simplemente, fuera agradecido por el simple hecho de tener lo que tenía. Entonces, esto que tú dices, vio (por Emiliano) el esfuerzo, la identidad. Fue algo enriquecedor para todos porque hay un antes y un después en nuestra relación y eso es lo más maravilloso.









-¿De qué manera repercutió ese fortalecimiento del vínculo en el resto de la familia?

OMAR: Repercutió muchísimo. Si bien, Emiliano y yo nos fuimos como enemigos, por así decirlo, en el primer día del rodaje me enteré que él tenía novia. Le pregunté cómo se llamaba y no me quiso decir. Tan desconectados estábamos que él no sentía la confianza de decirme quien era su novia por miedo a que yo fuera a hacer una broma. Y el último día de grabación, sin que yo le preguntara, me dijo como se llamaba. Éramos dos amigos. Cambió nuestra relación. Cuando Emiliano llega a la casa, una vez que terminamos el viaje, tiene otra visión de la vida y otra percepción de su padre, pero sobre todo tiene otra percepción de él mismo. Ya no era el niño enojado sino un niño agradecido, un niño que quería cumplir sus sueños y tratar de hacer algo similar a lo que hizo su papá. Llegó siendo un caballero con su mamá (Lucy), con sus hermanas (Andrea y Natalia), queriendo estudiar más y empezó a asistir a clases de batería. Se despertó en él por vivir y, sobre todo, por vivir en gratitud, ¿o me equivoco, Emiliano?





EMILIANO: No, no te equivocas. Cambié un montón gracias al show. No solo conecté contigo, sino que me di cuenta que quería cambiar porque me di cuenta que era mala onda y no estaba agradecido por todo lo que tu habías hecho. En el show me dijiste todo lo que habías hecho y por eso me di cuenta que no estaba agradeciendo todo. Al regresar me di cuenta que tenía que cambiar y ser más bueno. Por eso cambié. Tienes toda la razón, papá.









¿QUIÉN ES OMAR CHAPARRO?

Omar Rafael Chaparro Alvídrez es un humorista, actor, cantante, compositor, productor, conferencista y presentador de radio y televisión mexicano. Es conocido por crear e interpretar a sus personajes humorísticos en sus programas de radio y televisión donde también es presentador, por actuar en diversas películas mexicoamericanas y por su doble rol protagónico en la película musical de Netflix, en homenaje a Pedro Infante, “Como caído del cielo”. Además de ser reconocido como la voz en latino del panda Po, en la película “Kung Fu Panda”. También se consolidó como cantante y ha grabado dos discos, entre ellos, está su destacado disco titulado Me enamoré de ti, que incluyó sus tres éxitos "Sigues tan hermosa", "Me enamoré de ti" y "Aferrado".





ACERCA DE DISNEY+

Disney+ es el servicio de streaming por suscripción de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Como parte del segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) de Disney, Disney+ está disponible para dispositivos conectados a Internet y ofrece a todas las audiencias programación sin cortes publicitarios con una variedad de películas, documentales, series animadas y de live-action, y cortos originales.

Proporcionando un acceso sin precedentes a la increíble biblioteca de entretenimiento de cine y televisión de Disney, también es la plataforma de streaming para ver en exclusiva los últimos lanzamientos de cine de The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio.