Mariela Flaks le canta al amor y a la vida con un repertorio que incluye clásicos de John Lennon y Elton John

24/05/2021 - 12:23 Camerino

Clásicos John Lennon, Elton John, Sting, Johnny Cash, Sting, The Beatles, Queen, Lenny Kravitz y Maroon 5 cobran vigor en la voz de Mariela Flaks (“Orleya”), cantante argentina que muchos conocen, pero no por su rostro: la mayor parte del material que interpretó en su carrera fueron hits internacionales versionados por ella y editados en compilados bajo diferentes seudónimos designados por el sello discográfico responsable en su momento.

Hoy presenta un disco con su nombre artístico “Orleya”, material que marca un renacimiento en su carrera musical que fue creado desde la fortaleza que le brinda su pasión por la música. Las canciones fueron elegidas por Orleya, y fueron trabajadas en forma de versiones chill out y acompañadas por un cuarteto de cuerdas.

“La mayor distinción es que a este disco lo produje al 100 % yo, desde la elección de las canciones hasta la instrumentación. Estuve en cada arreglo de cuerdas, en cada compás y en la elección de los músicos. Tiene mi sello 100 %”, le dijo a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva realizada por Zoom.





ORLEYA SINGS 2: LOS TEMAS

01. Imagine (John Lennon)

02. Your Song (Elton John)

03. Don't Stand So Close To Me (Sting)

04. I Came To Believe (Johnny Cash)

05. Something (The Beatles)

06. I Was Made For Loving You (Kiss)

07. It Ain't Over Till It’s Over (Leny Kravitz)

08. Sugar (Maroon 5)

09. Believer (Imagine Dragons)

10. Spread Your Wings (Queen)





ACERCA DE MARIELA FLAKS

Mariela Flak nació el 22 de octubre de 1982 y desde muy joven sintió pasión por la música. A los 15 años comenzó a dar sus primeros pasos, haciendo pequeños shows en pubs.

Egresada de la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, con convenio con Berklee College of Music, decidió grabar su primer demo que acabó en manos del prestigioso productor Seoan, quien buscaba fusionar su música Chill Out con nuevas voces occidentales.

Orleya recibió su invitación para grabar la canción Myati, que se convertiría en el primer sencillo del álbum 'Buddha Sounds' y rápidamente se reprodujo tanto en canales de radio como de televisión.

Su primer álbum solista, titulado 'Two Lights', contiene 11 canciones compuestas por Orleya y Seoan, fue editado en 2005, año en el que también grabó el exitoso álbum 'Bossa´n Stones'.

Y con su modo particular de interpretar las versiones, la cantante participó más adelante en varios recopilatorios de versiones como Jazz and 80's, Bossa´n Marley, etc.

Su segundo disco llamado 'Orleya Sings', editado en 2007 fue producido por Guillermo Porro y Marcelo Montolivo, consta de 12 clásicos, en los que la cantante es acompañada por un cuarteto de cuerdas y un piano.

En 2013 editó 'Aceitunas Negras', un disco de canciones propias en español, producido por Pablo Martín y Alejandro Kauderer, con participación de instrumentos de cuerdas, y en el que incluye la canción que da nombre al disco y fue escrita para su hija, nacida en el año 2010.

En 2021, la cantante presenta 'Orleya Sings 2', un disco en el que personalmente seleccionó 10 clásicos que la emocionan y ama interpretar.









DISCOGRAFÍA

1- Two Lights (disco de canciones propias en inglés - editado por Music Brokers - 2005)

2- Bossa‘n Stones 1 (disco editado por Music Brokers - 2005)

3- Orleya Sings 1 (disco editado por Music Brokers - 2007)

4- Aceitunas Negras (ep editado en forma independiente bajo el nombre de Mariela Flaks - 2013)

5- Volar (single editado en forma independiente bajo el nombre de Mariela Flaks - 2019)

6- Orleya Sings 2 (disco editado en forma independiente bajo el nombre de Orleya - 2021)