Perla Mont, Youtuber, conductora televisiva y fitness, a EL LIBERAL: “Soy una mujer que ha pasado por situaciones bien difíciles”

01/06/2021 - 18:02 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL

La presentadora de televisión y coach fitnees mexicana, Perla Montemayor o Perla Mont, como la conocen a nivel mundial, disfruta hoy de un presente venturoso tras haber encontrado el sentido de su vida en compartir con sus semejantes las enseñanzas que le da la vida y también brindar consejos sobre ejercicios y alimentación saludable.

Activa en las redes sociales y en su canal de Youtube, su estilo de vida saludable, posteando fotos y videos de sus rutinas de ejercicios y la alimentación que le permite desarrollar músculos. Además, en su faceta de empresaria, Perla tiene su propia línea de suplementos deportivos y da clases masivas de fitness, donde lleva un número expresivo de mujeres, haciendo parte de un gran movimiento femenino.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló del gran momento por el que hoy atraviesa, de su pasión por el fútbol (fanática de Tigres, de Monterrey, ciudad mexicana donde ella nació hace 34 años); su experiencia, durante diez años, como presentadora, en Estados Unidos, del clima en el canal Univisión; sus postulaciones al Emmy sus proyectos.

-EL LIBERAL. En tu Instagram escribiste: “El significado de la vida es encontrar tu don. El propósito es compartir ese don con los demás”. ¿Cuál es ese don y como lo compartes con los demás?

PERLA MONT. Me costó muchísimo trabajo de encontrar que la vida se trata de eso, de encontrar para que eres bueno, para que le sirve tu vida para otras personas y empezar a compartirlo. Me di cuenta que tengo el don de la palabra, el don de hacer que las personas me escuchen. Soy una mujer que ha pasado por situaciones bien difíciles y que en el momento en que pasé esas situaciones, violencia doméstica, etc., me sentía la menos escuchada del mundo. Sentía, incluso, que para pedir ayuda, nadie me escuchaba porque era muy chiquita, insignificante. Con el tiempo me di cuenta que, probablemente, muchas de esas cosas sucedían para que a través del aprendizaje y de mi dolor pudiera hacer que otras personas, otras mujeres e incluso los hombres evitaran el pasar por esas situaciones. Creo que ese ha sido mi don, el de mostrarle a otras personas que la situación que vivimos no significa que tenemos que estar ahí siempre y que tenemos la fortaleza dentro de nosotros para salir adelante. Eso es lo que he hecho a través del ejercicio. El ejercicio ha sido una forma de llamar la atención, sobre todo de mujeres, y empezar a compartir con ellas eso.

CONOCIENDO A PERLA MONTEMAYOR

La conductora de televisión, Health Coach y youtuber del fitness, Perla Montemayor, nació el 28 de octubre de 1987 en Monterrey, México. Es madre y presentadora del clima en el famoso canal te televisión hispano Univisión en Texas. Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades en Monterrey, obteniendo una licenciatura y además tiene una certificación como Health Coach. Perla quería ser cantante, pero por cosas del destino, terminó en la televisión debutando en el programa “El Club” de Televisa, Monterrey. Luego quiso ser conductora de deportes, pero otra vuelta del destino la llevó a presentar el clima.

En el año 2011, fue “Chica TV” un concurso de belleza, en el que las candidatas tienen que mostrar sus talentos en canto, baile y desfile.

Más tarde, en 2012, empezó a ser la chica el tiempo para el canal Televisa en la emisión de “Noticias”, durante un año; sin embargo, renunció porque fue llamada para conducir esta misma línea informativa pero en Univisión.

Gracias a su talento fue nominada cuatro veces al premio Emmy en 2015, por su participación en un reportaje especial llamado “Portación de armas”, y dos años más tarde también fue considerada para este premio por su talento en la conducción de la sección “Lone Star” de Noticieros matutinos.

LA FAVORITA

Perla no sólo se ha convertido en la favorita de la televisión de los latinos, sino de estadounidenses también gracias a su espectacular cuerpo y talento en pantalla.

Además, es la dueña de un centro de entrenamiento llamado Rumble Fit, dedicado al bienestar femenino, con ejercicios divertidos, únicos y efectivos. Esto lo complementa con su línea de productos para mejorar el rendimiento a la hora de ejercitarse, pueden encontrar en su página web, proteínas, pastillas para détox e incluso gotas para perder peso.