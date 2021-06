Flávio Tolezani y Gabriel Leone, figuras de “Dom”, revelaron a EL LIBERAL el propósito de esta serie brasilera con un trasfondo social profundo e inquietante

03/06/2021 - 13:44 Camerino

“Dom”, serie brasileña basada en una historia real de narcotráfico, llegará mañana a la pantalla de Amazon Prime Video. Sus protagonistas son Flávio Tolezani y Gabriel Leone. Ellos ponen en la piel de Víctor y Pedro, respectivamente, padre e hijo en conflicto en esta producción que presentará a nivel mundial su primera temporada.





Víctor (Tolezani) es un joven buzo que por azares del destino se convierte en un agente de inteligencia militar y adopta a la guerra contra las drogas como su misión de vida. A lo largo de los años, encara la desilusión de una guerra sin fin y ve como su hijo, Pedro (Leone), sucumbe ante el enemigo contra el que luchó: la cocaína. Pedro se transforma en un adicto y también en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom.

Antes de su proyección internacional, EL LIBERAL entrevistó en exclusiva, por Zoom, a Flávio, oriundo de Sao Pablo, y a Gabriel, nacido en Río de Janeiro.

¿Qué pasa por la mente de un defensor de la ley, como Víctor, cuando la víctima más grande es la familia?

FLAVIO: Es el tema central del conflicto y del dilema de estos personajes lo que intensifica mucho lo que él está pasando y por eso quiere, de repente, contar esta historia no del Víctor original sino del Víctor real. Él pasó parte de su vida en esta guerra y en esta lucha en contra el tráfico. Después de un tiempo estaba frustrado, decepcionado porque veía que la guerra estaba como perdida porque los agentes que deberían estar con él no estaban y la corrupción estaba muy arraigada y era imposible continuar. De hecho, el combate y la venta de drogas y la violencia, obviamente, no resultarían buenos frutos. Entonces, él estaba frustrado con eso y, además, tenía a su hijo que fue llevado a este medio con la dependencia química y después de eso al crimen. Entonces, esta distancia entre su anhelo de vida como ciudadano y padre y el resultado de eso en su hijo llega a este gran conflicto que es la serie y es también parte de la relación entre Víctor y su hijo. Desde que Breno, que es el director, cuando nos reunimos y él me contó esta historia estuvo en claro para mí la profundidad del tema que teníamos que resolver en esta serie que es la relación de este padre con su hijo.





¿Qué lo llevó a Pedro a dejar una vida acomodada y sumergirse en el mundo de la cocaína?

GABRIEL: Es difícil tener una seguridad acerca de esta información porque él pasó a involucrarse con la droga muy joven. Yo creo que la serie, de hecho, habla de este tema, de ser muy complicado de encontrar un culpable. No sirve de nada encontrar un culpable frente a una situación que está muy compleja. Más importante que juzgar y encontrar un responsable es muy delicado porque Pedro era menor de edad. Es muy complicado hablar de un niño que no tenía noción. En la década de los 90 no había tanta información como hoy. Más que encontrar este culpable la serie funciona no en la búsqueda de un culpable sino en relación a un alerta sobre este tema y el peligro que causa no solamente para el usuario sino para la familia. Este es el enfoque, el de alerta más que buscar un culpable.

¿Dónde está el bien y dónde está el mal cuándo son padre e hijos los que se enfrentan?

FLÁVIO. El tema está muy claro para nosotros. Gabriel te comentó sobre eso. Nosotros tratamos de no caer en el maniqueísmo de que es correcto o que es equivocado o lo que está bien o mal. No, cada acontecimiento es un acontecimiento y si estuviéramos hablando del bien o del mal estuviéramos buscando un culpable. Me parece que eso es muy complejo para determinarlo. Obviamente, individualmente, cada personaje, cada persona tiene su retrospectiva de vida y ahí esta persona, individualmente, puede buscar su responsabilidad en algunos hechos, pero nosotros tratamos de huir de eso y expusimos la situación. Víctor se plantea en la serie al sostener que llevamos toda una vida para saber si nos equivocamos o fuimos bien. Él habló de eso de una manera muy sencilla. No hablaba de quien es culpable o no sino que podemos evolucionar y aprender con lo que podíamos hacer de diferente. Él también dice, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, que se pasó la vida intentando salvar a los hijos de los demás y me olvidé de mi propio hijo. En ningún momento siento como alguien que se está culpando sino un análisis de cómo los hechos se dieron. No creo que hable de bien o mal.

¿Cuál es el mensaje de DOM?

GABRIEL. En primer lugar tenemos un trasfondo que es la realidad social de Río de Janeiro y que ocurre en muchos países de Latinoamérica. Es interesante porque hacemos una línea desde los años 70 hasta los años 2000 y diría también hasta el día de hoy porque la realidad que vemos hoy no ha cambiado. Es una realidad de la llegada de la cocaína y todas las transformaciones que se han ocurrieron geográficamente en el espacio de las comunidades de favelas en Río de Janeiro y la acción policial y la omisión del gobierno. Hay este trasfondo, que es interesante, un recorte de la historia social y política de Río de Janeiro y, por encima de todo, como hemos hablado, es un análisis de un núcleo familiar sin juicio, a diferencia, como dijo Flávio, con errores, equivocaciones, con aciertos. La serie no está apuntando el bien o el mal o el culpable o la víctima. La serie expone los problemas, alertando y provocando una reflexión sin poner un punto final en la historia porque es algo muy complejo.