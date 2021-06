“Imperio de Asia”, un recorrido por la historia de legendarios imperios en una miniserie de History 2

05/06/2021 - 15:02 Camerino

El viernes 11 de junio, a las 22, History 2 estrenará la miniserie “Imperios de Asia” que, de la mano del curador y académico de Singapur Peter Lee, llevará al espectador a un viaje por cuatro de los más colosales imperios que cambiaron el curso de la historia mundial.

Viajando desde Tailandia, a Myanmar, a Camboya y a Indonesia, Peter explora ruinas antiguas, leyendas épicas y tradiciones vibrantes para trazar el ascenso y la caída de cuatro imperios distintos, y cómo su legado todavía da forma a las culturas e identidades en la región en la actualidad.





Para presentar la nueva producción, History 2 realizó un evento virtual para toda la prensa latinoamericana que contó con la participación de más de 150, entre los que estuvo EL LIBERAL especialmente invitado, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con el protagonista de la serie, Peter Lee.

Antes de la ronda de prensa, Lee habló con Miguel Brailovsky, Senior VP de Contenido de History y History 2 Latin America; y César Sabroso, Sr VP Marketing A+E Networks :A&E, History, H2 & Lifetime LatinAmerica & Brasil.

¿Cómo nació el proyecto? Contanos un poquito sobre el origen de Imperios de Asia.

Lo más increíble sobre esto fue que tuve un llamado. A mí se me acercó Infocus Asia, que es una productora de películas encargada del Canal New Asia y estaban buscando a una persona que pudiera llevar la historia a la vida desde otra perspectiva. No querían un historiador que hiciera un monólogo. Querían a alguien que fuera curioso, que tuviera una perspectiva distinta. Así que me abordaron. Y es un trabajo que nunca antes había hecho y ese era el mayor desafío para mí, porque les dije: "¿Están seguros que quieren que haga esto? Nunca trabajé en televisión. Están con una apuesta importante". Y me acuerdo que desde el primer día que tuve que hablarle directo a la cámara ni siquiera podía mantener la mirada a ella. O sea, tuvieron que poner a un asistente detrás de cámara, al lado del director. Y yo pensaba Ay, Dios mío, ¡qué mal! Espero poder mejorar. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente nueva y me parece que fue importante que la visión de la productora de alguna manera se concretara. Yo desde el principio me dije a mí mismo yo soy historiador, no soy una personalidad de la televisión. Así que es importante colaborar con gente con ese tipo de experiencia, justamente para poder conectar con la audiencia. Y me parece que eso es bien distinto. Por eso yo me dije a mí mismo hacé todo lo que te digan que hagas. Hacelo. Escuchá a los expertos y eso fue lo que hice.

Todos quieren saber cómo fue que Tailandia pasó de una ciudad estancada en el tiempo a esa ciudad magnífica que es ahora esa ciudad radiante con tanto sucediendo allí. ¿Cómo fue la transformación que atravesó Tailandia?

Me parece que es como un misterio o una sorpresa para la gente, porque muchas de estas ciudades asiáticas increíbles del pasado fueron destruidas y sobrevivió muy poquito de ellas. Entonces es difícil traer el pasado cuando hubo tan poco que sobrevivió. Este episodio, de alguna manera, fue para dar vida a esta parte de la historia. Y me parece que está bueno porque refleja Bangkok de la actualidad de muchas maneras. Y esa ciudad increíble al lado del río, con visitantes de todos lados, de Europa, de Japón, del sudeste asiático. Y es tan dinámica y absolutamente dejó un legado que todavía vive. Me parece que esto es increíble. Y también, desde luego, creo que este problema que tuvimos de lidiar con el pasado, incluso en la actualidad, que es la violencia que existía en ese momento. Y muchas veces pensamos que esa violencia tiene que ver con el colonialismo o es un legado del colonialismo. Pero lo que yo intento decirles a las personas siempre es que la gente era violenta en el pasado, incluso gente dentro de las mismas comunidades y tenemos una tendencia a vernos victimizados. Pero si somos realistas y ver cómo eran las cosas en el pasado. No es que había siempre un villano contra las víctimas. Todo el mundo era como medio caótico, algunos malos, otros buenos. Así que tenemos que ver la historia de esa manera. Como redes buenas y malas. No es que había un escenario blanco y negro. Y me parece que viendo la historia de Ayutthaya y cómo se desarrolló ella, a través de las animaciones también y los efectos, queríamos poder mostrar estas historias increíbles y también conectarnos con audiencias más jóvenes con ese estilo tipo animación que me pareció que era relevante. Y me pareció que se hizo de una manera hermosa y muy inteligente. Y lo que se hizo fue tomar el pasado y el presente, unirlos y tratar de llegar a públicos más jóvenes y también a las más adultas.





Ahora vamos a hablar entonces de Angkor en Camboya. Entonces, si uno tuviera la oportunidad de ver este increíble programa. Viendo este episodio sobre Angkor, ¿Qué es lo más importante que tenemos que ver de este increíble episodio?

Bueno, me parece que lo más llamativo de Angkor en un sentido es que, hoy en día tenemos (...) y construimos rascacielos. Pero básicamente Angkor Wat y toda la región de Angkor estas eran esas construcciones aspiracionales que la gente quería crear. Y si lo pensamos en ese sentido, deja de ser algo exótico. Y creo que lo que me encanta de Angkor es cómo de alguna manera representa lo que es el sudeste asiático. Porque el sudeste asiático suele denominarse que es un poquito de China y un poquito de India. Y sin duda ambos lugares tienen un enorme lugar en la cultura del sudeste asiático. Pero el resultado es algo totalmente increíble y único. Por ejemplo, Angkor Wat en sí mismo es un templo hindú, pero es más grande que cualquier templo hindú de la India y no hay nada que se le parezca en la India. Otro aspecto increíble es la tecnología involucrada en su creación y pensar cómo en ese momento, en esta parte del sudeste asiático, algo tan increíble desde el punto de vista científico y tecnológico de la construcción pudo construirse.

CON LOS PERIODISTAS

¿Qué hipótesis de la cultura del sudeste asiático tuviste al principio de la producción y al final de tu experiencia de producción y que descubriste que no eran de la forma en que pensabas?

Creo que la hipótesis al principio eran todas preguntas. Todo era un final abierto. Y en ese sentido, es también el acercamiento a la historia con preguntas, más que dictar respuestas. Así que siento que se empieza siendo inquisitivo y se termina de la misma forma, realmente. Creo que también es a menudo un error pensar la historia como algo fijo. Pienso a la historia como una perspectiva en constante cambio. Y esta perspectiva cambia cada vez que cualquiera habla o escribe sobre cualquier aspecto de la historia y agrega algo al cuerpo de lo que ya conocemos del pasado. Así que esas son esas pequeñas gotitas que se añaden a la historia.

Es muy curioso ver la serie porque viajé recientemente al suedeste asiático. Fui a Ayutthaya, Bangkok, etc. Mi pregunta es, hay pocas democracias en esta región. ¿Tuviste algun problema para filmar en estas ruinas y lugares? En Myanmar, Laos o Camboya. En cualquiera de estos lugares. Contanos tu experiencias en estos países.





La cosa con el sudeste asiático, incluso viniendo de Singapur, donde crecimos para el mundo exterior como una sociedad que es muy reprimida, mi experiencia personal es que nunca sentí algo de eso. Es algo que leemos mucho en los medios. No digo que no existieran ciertos problemas. Pero en una interacción diaria normal, uno puede no notar todo esto que se lee en la prensa. Desde una experiencia muy superficial, a todos los lugares que fuimos las personas fueron increíblemente cálidas. No sentí ninguna restricción en ningún sentido. Sin embargo, por supuesto, la compañía productora se enfrentó a algunos desafíos en términos de filmar en ciertas áreas, algunos lugares que necesitábamos autorización policial. En Indonesia, Myanmar y Camboya a menudo nos hacían parar y solicitaban ciertos papeles. Aparte de eso no tuvimos grandes inconvenientes. Fue solo en Myanmar que hubo alguien del ministerio que fue designado solamente para observar. Pero estaba realmente detrás, no tuvimos problemas. Estaba ahí como observador. Sí noté sin embargo que, debido a que había un observador ahí, algunas de las personas que entrevistamos estaban un poco más reticentes o no se notaba que hablaban con menos libertad en cámara, por las preocupaciones de que hubiera una persona del ministerio. Pero creo que nuestros temas no eran controversiales y no creo que le causamos ningún problema al ministerio.

¿Por qué pensas que las nuevas generaciones están tan interesadas en ver y aprender más sobre historia actualmente?





Una de las reacciones más lindas que tuvimos en general de la audiencia, no sólo en Singapur, sino en todos lados, fue el hecho de que tanto público joven haya decidido ver este programa. Creo que tiene que ver con el estilo de la presentación. Me parece que también la productora en Infocus Asia encontró una forma de contar la historia que funciona para la gente joven. Y me parece que también YouTube e Internet en general ha hecho que la gente se interesara más en buscar información sobre el pasado. Y me parece que cada vez hay más contenido accesible a las personas jóvenes. Como ustedes en History Channel. Me parece que cada vez más historiadores, por decirlo de alguna manera, están creando contenido que es auténtico y al mismo tiempo accesible. Entonces yo siento que la historia puede re contarse o re empaquetarse de esta manera. Y a mí me entusiasma mucho pensar cómo la gente va a poder integrarse cada vez más a esto en el futuro.





¿Cómo el poder del imperio y de la religión se mezclan en Asia?

Bueno, me parece que al igual que en todos los otros lugares del mundo en ese momento, el vínculo entre la religión y el Estado era muy fuerte y puede verse el resultado físico de esto. ¿Cuáles son las reminiscencias de ese pasado? Bueno, lo que nos queda justamente son monumentos religiosos. Y de hecho yo vengo de Singapur, donde hoy en día las relaciones son empresas y gobierno. De hecho, en nuestro monumento más importante es un casino y no sé si en 200 años eso seguirá allí, representará nuestra cultura. pero las aspiraciones en el pasado en ese momento eran religiosas y se invertía más dinero en templos que en palacios. Por eso había muy pocos palacios que sobrevivieron y lo que más sobrevivió fueron nuestras increíbles estructuras religiosas. Y por supuesto, es peligroso contar una historia demasiado color de rosa de eso. Porque como en cualquier historia, el pasado incluye celebración y también violencia. Me parece que muchas veces olvidamos cómo fue que se supo que se dieron las cosas, las buenas y las malas. Entonces está bueno no pintar demasiado de color de rosa lo que pasaba. Y desde luego lo que nos dejaron fueron obras de arte increíbles. Pero como en todas las cosas hermosas, hay también una capa de sufrimiento subyacente debajo de la belleza.

Peter. Primero felicitaciones por este documental y quisiera pedirte tu opinión como historiador, porque la gente dice que aprendemos de la historia y que al conocer nuestra historia no la repetiremos. ¿Crees que esto es así, que aprendemos de todo lo que nos ha sucedido en el pasado?

Sabes, la ola de la historia muchas veces es imparable. Pero también lo que aprendemos es que las cosas van hacia arriba y hacia abajo. Y es una dinámica constante. Y me parece que eso nos da la pauta de que nada dura para siempre. Pero creo también que lo más importante en relación con la historia de alguna manera es que más y más personas deberían escribir, aunque sea una reminiscencia casual. Pero cuanto más voces tengamos, más real será la historia. Y creo que uno de los problemas de la historia es que a veces hay malos hábitos del pasado, donde se ve como algo que tiene que ser muy firme y finito. Los historiadores suelen querer presentar una perspectiva bastante fija y creo que la responsabilidad de los académicos del pasado era darnos como un conocimiento fijo. Pero me parece que hacia adelante la historia o cualquier académico tiene que tratar de ser un poquito más abierto y en especial aun en el caso de la historia, donde hay nuevos escritos todos los días y donde no terminamos teniendo solo una narrativa, sino más bien una red de narrativas. Y cuanto más podamos llegar a eso, más podremos ver las multi dimensiones del pasado tal como en la actualidad.