David Safran propone, con “Delicate Parts”, un viaje desde el pop barroco obsceno hasta el dance-punk austero

07/06/2021 - 13:03 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL









El escritor, cantante, productor y músico norteamericano, David Safran, que actuó como opening act para Jorge Drexler en Chicago, presenta su nuevo disco titulado “Delicate Parts”. Un viaje desde el pop barroco obsceno hasta el dance-punk austero. Canciones llamativas y pegadizas y un elenco diverso con notables músicos como la violinista nominada al Grammy Susan Voelz (Poi Dog Pondering, Alejandro Escovedo), la cantante pop Genevieve y el virtuoso guitarrista Andreas Kapsalis.





En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Safran habló de “Delicate Parts”.





¿Cuál o cuáles son las partes o piezas delicadas de tu composición en general?

Ojalá tuviera una historia interesante. La verdad es que, cuando lancé por primera vez una carrera en solitario, actuaba con "David Safran and The Delicate Parts". Siete u ocho años después, mi productor y yo estábamos clasificando qué canciones incluir en el disco y pensando en los títulos. El nombre de mi banda en vivo parecía el más fácil. El título del álbum alentado por mi entonces manager era "The Little Recidivist". Este fue un insulto que John Cale me lanzó casualmente cuando tenía quizás 18 años. Pensándolo bien, puede que haya sido un título mejor al que elegí.









¿Cómo defines el contenido y el concepto musical que tiene “Delicate parts”?

Pedir a los músicos que hablen sobre su contenido y conceptos musicales es tan divertido como estar atrapados en el tráfico. Estoy mucho más interesado en cómo los oyentes definen mi música. Mis propios pensamientos no tienen ningún interés para mí.





¿Qué significó para usted tener la colaboración, para “Delicate partes”, de Susan Voelz Genevieve y Andreas Kapsalis?

Los tres músicos son maestros en su oficio. Haberlos tenido como parte del disco, subrayó y sacó a relucir lo poco musical que soy en realidad.





¿Por qué motivos incluyó "The Weekend", el himno hardcore de los noventa?

Hace un par de años descubrí accidentalmente que un archivero que conserva el punk rock de Chicago había digitalizado canciones de mi olvidada banda de adolescentes, los Apathetics. No había escuchado nuestra música en más de veinte años, y nunca lo había hecho digitalmente. Fue un momento glorioso que espero que todos puedan tener al menos una vez: redescubrir el arte que hiciste en la infancia y no sentir vergüenza. "The Weekend" era una canción de Apathetics que los adolescentes punk rock de Chicago de finales de los 90 trataron como un pequeño himno. Como experimento, a los 35 años quería volver a grabar una canción que coescribí a los 14 años.





SU COLABORACIÓN CON JORGE DREXLER

¿Cómo evoca su actuación con Jorge Drexler, Keren Ann ,Susan Voelz y Marc Ribot?

Todos estos fueron shows muy diferentes y difíciles de comparar. Y más difícil aún de recordar. Sobre todo, recuerdo que Jorge Drexler fue increíblemente amable y comprensivo conmigo. Sus fans también lo eran. Lo que más recuerdo del show de Marc Ribot fue a los dos solos en el vestuario. Ribot había regresado de un restaurante etíope y se había acurrucado en el sofá. (Fue la mejor comida o la peor; todavía no estoy seguro). Estaba desplomado en el segundo sofá comiendo salsa de manzana. Este fue, sin duda, uno de mis momentos favoritos como músico. A veces, los eventos entre bastidores más hedonistas incluyen comida para bebés y siestas.





¿Cuál es su búsqueda, como artista, a través de la música y de la escritura?

Algo que me haga reír o pensar. Preferiblemente ambos.





¿Qué artistas y escritores lo inspiran, en cuál o cuáles se identifica?

Bueno, sobre todo, estoy profundamente inspirado por mi novia, la escritora y poeta Emma Morris. Y ambos estamos inspirados en este momento por "The Linda Lindas", una feroz banda de punk adolescente cuyo video en vivo filmado en una biblioteca pública se volvió viral recientemente. También he estado escuchando a una banda instrumental con sede en Montreal llamada "The Grunions". Describen su sonido como "Surf-Jazz / Spy-Core". Lo describo como perfecto. También estoy muy inspirado por el documentalista, periodista y compositor Steve Karras, así como por el músico y escritor Ezra Furman. Mi viejo amigo de la música, Jimmy Giannopoulos, se ha reinventado magistralmente a sí mismo como un director en demanda con una nueva película que se estrenará pronto llamada "The Birthday Cake". Encuentro inspirador cualquier salto serio de un medio a otro. También he estado escuchando repetidamente el disco de 2019 de Larry "Ratso" Sloman, "Stubborn Heart". Es una obra maestra. Ratso nunca deja de inspirarme: sus libros, canciones, estilo, carisma y amabilidad. Esa es probablemente una inspiración clave: la amabilidad.





LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

¿Qué enseñanzas le ha dejado la pandemia del coronavirus?

Sinceramente, creo que es demasiado pronto para las lecciones. Creo que dejaré que las lecciones lleguen cuando las tasas globales de infección sean de un solo dígito.





¿Cuáles son sus proyectos?

He grabado unas seis canciones en lo que parece un nuevo disco. También estoy terminando un artículo de una revista de 14.000 palabras. Pero, en realidad, como todos los demás, mi mayor proyecto futuro es navegar por una tienda de comestibles cuando toda esta locura termine.





ACERCA DE “DELICATE PARTS”

“Delicate Parts” recopila una exclusiva selección de canciones de David grabadas entre 2005 y 2012 que hoy pueden ver la luz gracias a su nuevo sello.De la mano de Tiki Core Records, David Safran lanza este gran trabajo producido por Tim Sandusky (Ezra Furman, Lolawolf) y masterizado por Carl Saff (Bonnie "Prince" Billy, Guided by Voices). “Delicate Parts” de Tiki Core Records incluye una pista extra especial: una versión del himno hardcore punk de los noventa, "The Weekend", además de varios singles que fueron un éxito total en la escena musical de Chicago durante años.





ACERCA DE DAVID SAFRAN

David Safran es un escritor, cantante, productor y músico norteamericano, que se ha destacado en la vasta escena musical underground de Chicago por más de dos décadas.

Safran ha sido elogiado extensamente en la prensa, tanto por su composición como por sus ensayos. NPR Chicago lo llamó: "Un gran músico en ascenso", y el autor más vendido del New York Times, Larry "Ratso" Sloman, describió sus canciones como "impecables".

Desde Adidas hasta Amnistía Internacional, así como numerosas marcas y empresas reconocidas, han contado con su voz y su música como protagonista. Sus shows han sido destacados por PBS Chicago, The Chicago Reader, NME y Brooklyn Vegan. Además de ser nombrados NBC's Pick and Time Out Chicago's Critics' Pick en dos oportunidades.

Safran también ha actuado y colaborado con muchos artistas notables como el ganador del Oscar Jorge Drexler; la reconocida compositora francesa Keren Ann; la compositora nominada al premio Grammy, Susan Voelz; y el ícono de la guitarra Marc Ribot, entre otros.





ACERCA DE TIKI CORE RECORDS

En su noveno año, Tiki Core Records (Atlanta) ha evolucionado y se encuentra lanzando música de artistas activos, pero también singles y LPs que han sido pasados por alto y que necesitan un hogar. En otras palabras: "Grabaciones de audio únicas y de alta calidad para impresionar a tus amigos y calmar tus demonios más íntimos".

La lista de Tiki Core incluye una variedad de shows y artistas diversos, incluidos John Forester (technopop inspirado en los 80), Les Surfants Terribles (rock clásico de surf), Phil Harrison (britpop basado en piano), The Grunions (núcleo espía instrumental y rock psicológico), Steven Serra (novedad / pop de béisbol) y, más recientemente, el oscuro cabaret musical del cantautor de Chicago David Safran. La estética general del sello es una originalidad futurista con un guiño a las peculiaridades de mediados del siglo XX.