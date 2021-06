Mila Barcala, cantautora argentina, convirtió en una canción una desilusión amorosa y la canta en inglés y con el corazón en las manos

11/06/2021 - 19:37 Camerino

La cantautora argentina Mila Barcala estrena la balada country pop "For Me and You". La canción combina ambos estilos mientras que la melodía del lap steel le aporta el sonido puro y tradicional del country y combina justo con la dulce voz de Mila.

"For Me and You" cuenta una desilusión amorosa, el posterior crecimiento y la reconstrucción de las emociones en uno mismo, para volver a enfrentar una entrega sincera a nuevas relaciones, esta vez más fuertes.

"For Me and You" fue producido y mezclado por Martín Muscatello (Gordon Raphael, Tarja Turunen, Mavi Díaz, Alejandro Lerner, Emmanuel Horvilleur, Loli Molina, entre otros) y masterizado por Andrés Mayo (Spinetta, Pedro Aznar, Gustavo Cerati, Los Ratones Paranoicos) en Estudio El Mejor.

El diseño de tapa y foto estuvo a cargo de Nicolás Di Marco y la realización audiovisual vino de la mano de Clara Campos. Voz principal: Mila Barcala. Pedal Steel Guitar: Bryan Daste. Batería: Gonzalo Martinez Oriz. Coros: Micaela De Arriba y Mila Barcala.









ACERCA DE MILA BARCALA

Mila Barcala nació y creció en la ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia ligada al arte: su abuelo era concertista de música y su madre compartía una banda de metal con su tío, ensayos a los que Mila concurría seguido. De pequeña escuchaba y cantaba sobre los discos de Hillary Duff, Belinda, Miley Cyrus y Amy McDonald; de a poco fue llegando el country a su vida, momento en el que decidió empezar a componer con su guitarra las canciones del estilo que le venían a su cabeza en inglés, idioma con el que se crió casi en paralelo con el español.

A lo largo de su carrera compartió escenario con Johnny Tedesco & Friends, Fede Petro & La Caos Orquesta, Orlando Curti & The Groove Seekers, The Rock And Rule Swing Orchestra, Lisa Thornqvist & The BandJoes, Muñe & The Poor Boys, Glenn Taylor y más, en escenarios y festivales diversos, relacionados al country y géneros afines.

Junto a su repertorio fue convocada para tocar en el San Pedro Country Music Festival en el año 2018, experiencia en la que se presentó junto a una formación de ocho músicos, y la que allanó el camino de la artista para los shows que le siguieron a éste, hasta que la sorprendió la cuarentena en 2020.





Durante el primer año de la pandemia mundial, Mila se propuso como meta seguir componiendo y grabando: entre septiembre y octubre de 2020 lanzó cinco singles que preceden a "For Me and You": "Cause everything is magic & I won´t fall short", "Black eyes", "I could try", "You´ll never be alone" y "Run away", grabados junto a ocho músicos y producidos por Sebastián Pennella en Icky Thump Studios.

Actualmente Mila Barcala sigue componiendo para la salida de futuras canciones que enriquecerán su repertorio.