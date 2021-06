Mando, figura del pop regional mexicano, consolida su proyección internacional con “Hasta que llegaste”, una canción que encarna la esperanza en tiempos de pandemia

15/06/2021 - 08:18 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

Armando González, conocido como Mando, sigue fortaleciendo su carrera a nivel nacional. El joven cantautor nacido en Monterrey (México) confirmó el extraordinario momento artístico por el que atraviesa con “Hasta que llegaste”, su nuevo sencillo da título a su nuevo álbum, en el cual hace feat con el grupo español Lérica.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Mando habló de esta etapa de madurez vocal y artística que está patentada en “Hasta que llegaste”, un concepto musical que marca también el comienzo de una nueva era. Tiene nueve temas, es el tercer álbum de su carrera y ya está disponible en todas las plataformas musicales.

"Estamos en gira promocional del disco, que ha tenido un gran recibimiento. Todo mi equipo y yo estamos súper contentos, más que nada porque en Spotify logramos superar el millón de reproducciones en una semana. Eso es una locura para mí", comentó con inocultable felicidad por la repercusión que alcanzó la canción en tan pocos días.









¿“Hasta que llegaste” marca una nueva etapa en tu carrera o es la confirmación de todo lo que has venido buscando a lo largo de tu carrera?

Un poquito los dos. De alguna manera, este álbum marca y consolida ese sonido que he venido trabajando. Con el tiempo, un artista tiene una evolución y una madurez. Va a ser muy notorio, y es muy notorio, ese crecimiento en el disco. Toda la gente que me ha venido siguiendo va a poder escucharlo. Y para toda la gente que apenas me está conociendo van a poder entender muy bien quien es Mando y cuál es su música y su sonido.









¿Qué representó para vos cantar y compartir autoría con el grupo español Lérica?

Es algo muy bonito. Es una experiencia que marca una parte de mi vida. Yo creo que cuando las cosas salen naturalmente es cuando realmente funcionan. A veces, cuando uno trata de forzar las cosas no funciona como uno quiere. En este caso, todo se dio súper natural. Un sábado, yo estaba en Monterrey (ciudad mexicana de donde es oriundo) y me habla mi manager para decirme que tenía una sesión en la ciudad de México y necesitaba que esté allí. Me pelé (me fui) el domingo a primera hora a la ciudad de México, llegué al estudio y allí estaban los chicos de "Lérica". Era la primera vez que no conocíamos. Yo ya había escuchado algo de lo que habían hecho. Fue súper cool poder empezar de cero una canción y terminarla ese día. Lo único que grabamos después fue cada quien sus voces finales, pero ese día terminamos la producción final y muy cool poder mezclar ambas identidades, tanto su flamenquito urbano (Lérica) junto con mi pop regional y lograr hacer esta fusión que le ha gustado mucho al público. Eso nos tiene muy emocionados.









Con Dj Daniel Bautista, conocido como Mr. Pig, grabaste “Latina”. Ahora lo haces con Lérica con la canción “Hasta que llegaste”. Y en tu tercer álbum tienes más colaboraciones con diversas figuras. ¿Cuánto te aporta, a todo lo que estás buscando para tu carrera, este tipo de sociedades artísticas?

Depende mucho de la perspectiva en la que uno lo esté viendo. Definitivamente, en lo musical, es muy bonito poder mezclar identidades con otros artistas y poder crear sonidos nuevos. Como cantante y como productor eso es algo que yo siempre trato de hacer: no sonar igual que los demás sino buscar aportar una canción diferente. Creo que logramos ese objetivo con esta mezcla y con las otras colaboraciones que hemos tenido. Todas las colaboraciones que tenemos en el álbum tienen muy arraigada la identidad de Mando.









¿“Hasta que llegaste” representa la esperanza, la libertad, el amor…?

Cuando la estábamos escribiendo, para nosotros fue muy importante escribir algo con lo que el público se pudiera identificar en ese momento y obviamente que nosotros, como personas y artistas, podamos identificarnos. Por la situación mundial que estamos viviendo fue un tema perfecto porque, justamente dijiste la palabra esperanza y la esperanza se puede materializar en muchos sentidos. En este caso, pues, hablando un poquito más de una relación amorosa es haciendo alusión hasta que llegó esa persona que tanto esperabas. Y en mi caso, por ejemplo, se puede interpretar y es la razón detrás del por qué, es porque con este sonido llegó el Mando que estábamos queriendo lograr musicalmente hablando como también mi look y todo eso. Es parte de la evolución que te hablaba. Este álbum representa el sonido que yo estaba buscando en estos siete años de carrera. Este disco representa muy bien quién es Mando y lo que se viene en el futuro para mí.