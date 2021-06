Verónica Sardaña, cantante santiagueña, presenta el video de “Querida Rosa”, una canción dedicada a su abuela Lelia

16/06/2021 - 20:03 Camerino

El viernes 18 de junio, a las 23, en su canal de YouTube, la cantautora santiagueña Verónica Sardaña presentará el videoclips de “Querida Rosa”, una canción cuya autoría le pertenece a la artista chilena Camila Gallardo.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, Verónica destacó que conectó en forma inmediata con la canción que “tiene un gran significado”. Esta composición se la dedicó a su abuela Lelia, con quien se siente muy identificada.

“Tenía muchas ganas de grabar un cover. Me conecté de inmediato cuando escuché esta canción que fue sugerida por una de mis hermanas. Es una canción que me llevó a recordar a una de mis abuelas, a Lelia, una abuela con la que me siento muy identificada”, destacó.

Verónica comenzó a cantar a los 18 años, y desde ese momento supo que la música sería su vida. Durante mucho tiempo lo hizo en pubs y bares de la ciudad, en fiestas privadas y a menudo era convocada para eventos o acontecimientos.

En el 2012 participó del reality de Telefe “La Voz Argentina”, donde destacó por su interpretación. Además se presentó en una de las ediciones de la entrega, en Las Termas de Río Hondo, de los Martin Fierro Federal.