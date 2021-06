Santiago Vázquez, músico argentino, a instancias de ACNUR, presentará un pieza artística innovadora para celebrar el Día Mundial de los Refugiados

18/06/2021 - 18:53 Camerino

En el marco de las actividades que ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llevará a cabo este año para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, el próximo domingo 20 de junio se realizará el lanzamiento de una pieza artística que nos invita a escuchar, conocer y reconocer la realidad e identidad de las personas refugiadas.

La obra fue compuesta por el reconocido músico argentino Santiago Vázquez, a partir del registro de las voces y sonidos de personas refugiadas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de reconocer, mediante la escucha activa, su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.

Bajo el lema #EscucharPuedeCambiarElMundo, esta pieza artística se estrenará el 20 de junio a las 20 hs (Bolivia/Chile/Paraguay) y 21 horas (Argentina/Uruguay). Será en el marco del evento online Jam Festival 2021, en conjunto con diversas acciones artísticas del resto de los países de América Latina y el Caribe.

La pieza se encontrará alojada en inmersiva.org, una plataforma sonora creada como espacio para promover la reflexión en torno a la realidad del desplazamiento forzado. Una vez lanzada, ese mismo día, Santiago Vázquez estará compartiendo junto a los seguidores de @ACNURSuramerica algunas impresiones y reflexiones del proceso creativo.





“En este Día Mundial del Refugiado tenemos la oportunidad de reconocer y homenajear el enorme aporte que realizan las personas refugiadas a nuestras sociedades. A través de la escucha nos proponemos fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas forzadas a huir de sus hogares”, destacó Juan Carlos Murillo, Representante Regional de ACNUR para el sur de América Latina.

Para la realización de la pieza, ACNUR convocó al artista argentino Santiago Vázquez quien compartió: “En este viaje a través de las realidades de diversas personas refugiadas en varios países de Latinoamérica pude encontrarme con mi propia historia, como hijo de una familia que consiguió el status de refugiados en España. Y, al escuchar sus historias, revalorizó lo que atravesaron mis padres y el importante apoyo que recibimos por parte de ACNUR en ese momento. Espero que, en este proyecto musical, en el que combiné las voces de diversos encuentros y charlas con estas personas provenientes de Nigeria, Congo, Venezuela, Cuba y Siria, con mi propia voz como músico, se perciba algo del mundo de desafíos y también oportunidades que la experiencia del refugiado conlleva”.





La acción nos invita a participar de una experiencia inmersiva, centrada en los sonidos de la vida cotidiana de personas refugiadas y migrantes de Nigeria, República Democrática del Congo, República Árabe de Siria, Venezuela y Cuba, que actualmente viven en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay. Han participado de su creación familias, personas adultas, jóvenes, niños y niñas. La pieza es también una invitación a reconocer allí la fuerza de la diversidad, la potencia del sonido y la música como lenguaje universal, más allá de las fronteras.





ACERCA DE ACNUR

ACNUR es el organismo de Naciones Unidas encargado de brindar protección internacional, asistencia y soluciones a las personas refugiadas y otras personas de interés y de prevenir y reducir la apatridia. La organización fue creada el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de la ONU para abordar la situación de los refugiados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial por un mandato de 3 años. Tras 70 años continúa ayudando a millones de refugiados y desplazados de todo el mundo.









ACERCA DE SANTIAGO VÁZQUEZ

Santiago Vázquez ES músico, percusionista, multi-instrumentista, compositor, director, productor, y generador de proyectos culturales. Estudió batería, percusión, piano, guitarra, mbira, composición, armonía y contrapunto en forma privada en Argentina, España, EEUU y otros países.

Recibió una beca del California Institute of the Arts para estudios de Composición y World Music, donde estudió composición, armonía y contrapunto, orquestación, dirección orquestal, tabla hindú, gamelan de Java y de Bali, tambores koreanos, etc.

Comenzó como baterista a los 10 años, realizando su primera gira internacional a los 17 años, y desde entonces ha tocado y grabado como baterista y percusionista con infinidad de grupos y artistas.

Inventó la Percusión con Señas, una innovadora forma de practicar percusión en improvisaciones coordinadas mediante su propio lenguaje gestual, el lenguaje de Ritmo con Señas, que hoy en día es utilizado por infinidad de músicos, grupos, profesores y musicoterapeutas en varios países del mundo.

Creó y dirigió durante sus primeros 8 años La Bomba de Tiempo, El proyecto La Bomba de Tiempo fue declarado en 2016, de Interés Cultural por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.También ideó, fundó y dirigió proyectos de divulgación, enseñanza e investigación musical.

Ha trabajado en el campo docente dictando cursos de Percusión con Señas, Entrenamiento Rítmico, Ritmos Ríoplatenses, El Ritmo en el Tango, Heterofonía, Claves, Compases Irregulares, Balance Rítmico, Subdivisión Irregular, Búsqueda del Propio Set de Percusión, Técnicas de Dirección, Producción Independiente y Autogestión, Introducción a la Música de Indonesia, Música de Mbira (instrumento que introdujo y divulgó por primera vez en Argentina dando impulso a la que es hoy la comunidad de mbiristas más grande de América Latina).

En 2019 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Santiago Vázquez como personalidad destacada de la Cultura. Ha escrito y editado con la Editorial Atlántida el Manual de Ritmo y Percusión con Señas, libro en español e inglés en el que expone en forma gráfica y accesible su lenguaje de ritmo y percusión con señas para músicos y público amplio.





ACTUALMENTE

-Se presenta en conciertos solo y al frente de su grupo, combinando canciones, temas instrumentales e improvisaciones dirigidas, cantando y tocando el piano, la guitarra, la batería, la mbira, el berimbao, la percusión y dirigiendo con su lenguaje de señas momentos de improvisación grupal.

-Ha fundado y dirige académicamente el CERPS, Centro de Estudios de Ritmo y Percusión con Señas, donde también dicta cursos y seminarios de dirección y lenguaje rítmico avanzado, Laboratorios Rítmicos, ensamble vocal dirigido con señas, etc, con el objetivo de generar un polo de desarrollo e investigación en todo lo referente a ritmo y a la divulgación del lenguaje de Ritmo con Señas a nivel mundial.

-Fundó el Bloque Tango Percusión, un gran grupo, de entre 25 y 100 percusionistas, que a su vez sirve como grupo escuela dentro del CERPS, dedicado a explorar el ritmo de tango para bailar, de los años 40' y 50' con una formación únicamente de percusión, más cantores invitados.

-Ofrece seminarios de Ritmo y Percusión con Señas para músicos, grupos y público amplio en Argentina e internacionalmente, y workshops y encuentros de capacitación para todo tipo de organizaciones, con foco en temas de coordinación, trabajo en equipo, innovación, liderazgo, creatividad e integración.

-Dirige académicamente un equipo de talleristas de su sistema ofreciéndolo como herramienta de integración y formación en barrios carenciados, cárceles y diversas poblaciones marginadas.

- Es el director de la escuela de Percusión con Señas de Vicente López.

-Fundó y preside la Asociación de Ritmo y Percusión con Señas ARPS.

-Dirige La Grande y su nueva formacion, PAN, integrada por: Facundo Guevara, Carolina Cohen, Mariano"Tiki" Cantero, Miloo Moya, Nico Cota, Gonzalo Arévalo, Sergio Verdinelli, Juan Carlos "Mono" Fontana y Nico Sorin.